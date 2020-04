Malenica: Ne možemo mi reći - ta općina može postojati, ta ne

Ministar uprave Ivan Malenica gostovao je u Intervjuu tjedna Media servisa. U razgovoru s Andreom Barać odgovarao je na pitanja hoće li smanjiti broj općina ili ukinuti županije, kako će nakon pandemije i ubrzane digitalizacije izgledati, primjerice izrada osobne iskaznice, kakve su reakcije na Andriju, ali i kako su njegov život promijenile stroge mjere u zemlji.

Hrvatska po mnogima ima previše općina pa i županija, što je pokazao i veliki broj izdanih e-propusnica u vrijeme pandemije i mjera u zemlji. Na konkretno pitanje hoće li Vlada u dogledno vrijeme donijeti odluku o smanjenju broja općina i županija ili čak ukidanju županija, ministar Malenica je odgovorio:

- Ne možemo mi reći - ta općina može postojati, a ta ne. Kada se razgovara o teritorijalnom preustroju na pameti moraju biti kvalitetne, dostupne i jednostavne usluge za građane koji žive na tom području. Vlada je kroz decentralizaciju ojačala županije i dala im ulogu nositelja regionalnog razvoja što će nam biti važno u ovom razdoblju", rekao je Malenica, a na pitanje otklanja li se time mogućnost da se županije jednog dana ukinu odgovorio je - "Da".

Digitalizacija je napokon zaživjela, da je to moguće doznali smo tek pojavom koronavirusa. Ministar je otkrio je li realno očekivati povratak na staro ili ćemo u potpunosti zaboraviti na gubljenje vremena ispred šaltera. Primjerice, kako će izgledati izrada osobne iskaznice po prestanku mjera sigurnosti?

- Svjesni smo činjenice da u Republici Hrvatskoj trenutačno imamo 950.000 korisnika sustav e-građani, koji je, možemo reći osnovni oblik komunikacije građana s državom, ali također smo svjesni da postoji jedan dio građana koji nemaju mogućnost korištenja toga sustava. Za njih će postojati ovaj klasičan način komunikacije s tijelima državne i javne vlasti. Međutim za sve one koji imaju tu mogućnost mi ćemo znatno olakšati korištenje određenih digitalnih alata da ostvaruju određene usluge i na taj način da im usluga od strane države i tijela javne vlasti bude brza i učinkovita."Priča se o rezovima, sve glasnije se prokazuje da državna uprava može funkcionirati s manjim brojem radnika, a Vlada je tek prije nekoliko dana donijela odluku o zabrani zapošljavanja. Zašto tek sad, ako se ovaj problem godinama ističe?- Do Vladine odluke o zabrani zapošljavanja, bila je klauzula dva za jedan, dakle tek odlaskom dva službenika mogao se raspisati natječaj za jednog službenika. Zajedno s brojnim projektima koji su se provodili mogu reći da se nije znatno povećavao broj zaposlenih u državnoj upravi. Međutim situacija u kojoj se nalazimo i koja nas tjera na rezove i restrikcije rezultirala je donošenjem odluke o zabrani zapošljavanja u državnoj upravi''.Jučer je u Banskim dvorima predstavljen Andrija, digitalni asistent u borbi protiv koronavirusa. Malenica kaže, uspjeli su u naumu i ponavlja, Andrija je dobrovoljan i anonimiziran.- Jučer do 19 sati imali smo 30 tisuća korisnika, a njih preko 75 posto ocijenilo je Andriju s ocjenom odličan. Možemo reći da su reakcije više nego pozitivne, uspjeli smo uključiti građane u borbu protiv koronavirusa, da rasteretimo epidemiološke službe koje imaju jako puno poziva."

Za kraj je otkrio koliko se njegov život promijenio otkako su uvedene stroge mjere u zemlji. Nedostaju li mu primjerice frizer, kafići, veća obiteljska okupljanja, jer građani imaju dojam da i oko ovih mjera postoje dvostruka mjerila.

Izvadak iz sudskog registra dostupan putem interneta

Službeni izvadak iz sudskog registra može se dobiti putem internetske stranice sudreg.pravosudje.hr, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa.

Izvadak sadrži podatke o jednom subjektu upisa koji vrijede ili su vrijedili u nekom trenutku te je na raspolaganju više opcija aktivnog i povijesnog e-Izvatka ovisno o potrebi njegova korištenja u pravnom prometu, navode u priopćenju.

Za izvadak se plaća sudska pristojba u iznosu 5 kuna po stranici izvatka, a plaćanje se obavlja kartično putem interneta korištenjem Sustava za naplatu javnih davanja. Izvadak se može preuzeti odmah po izvršenoj uplati sa stranice sudskog registra ili preko poveznice koju podnositelj dobije na adresu e-pošte koju je naveo u zahtjevu.

E-Izvadak je pravno valjana isprava i kad je ispisan na papiru, uz provjeru njegove vjerodostojnosti. Elektronički zapisi e-Izvatka čuvaju se tri mjeseca od trenutka generiranja te se u tom razdoblju može provjeriti vjerodostojnost ispisane isprave putem interneta, prema uputama koje su otisnute na dnu e-Izvatka. Nakon isteka roka za čuvanje generirani elektronički zapisi za provjeru se brišu.

Nepravilnosti u vezi korištenja usluge mogu se prijaviti na sudski.registar@pravosudje.hr.

Tema: Hrvatska