Malenica o sucima: 'Radimo na poboljšanju uvjeta', o Marušić: 'Nisam vidio anonimnu prijavu'

Mi smo o pitanju plaća sa sucima, odnosno s predstavnicima Udruge hrvatskih sudaca, započeli razgovore još prošle godine, gdje smo zapravo predložili određena povećanja, koja su samo dio ovih nekih povećanja koje sada imamo. I tada su njima bili prihvatljivi. Međutim, zbog modela na koje je to povećanje išlo, odustali smo i zapravo pokrenuli novu proceduru kroz izmjene Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Svjesni smo problematike plaća i zato smo i pokrenuli izmjene Zakona, a svjesni smo i da se najveći dio posla odrađuje u prvom stupnju, kazao je ministar pravosuđa Ivan Malenica komentirajući najavljeni štrajk sudaca od 8. svibnja.

POGLEDAJTE VIDEO

Prijedlog Ministarstva zato je, dodao je, da se poveća koeficijent pravosudnim dužnosnicima s 3,54 na 4,21 plus povećanje osnovice svim pravosudnim dužnosnicima osam posto, kao i da se dodaju određena materijalna prava koje do sada suci nisu imali.

- Kada se ti dodaci izračunaju na mjesečnoj razini za suce prvog stupnja, to bi značilo prosječno povećanje u iznosu od 513 eura. Zakon smo uputili u hitnu proceduru - objasnio je Malenica.

Naglasio je kako status pravosudnih dužnosnika rješavaju u dva koraka.

- Prvi korak je ovo povećanje, a drugi korak je indeksacija, odnosno stupnjevanje sudaca prvog stupnja, kao i rasprava o određenim materijalnim pravima te ujednačavanje koeficijenata sudaca specijaliziranih sudova, visokih sudova i viših sudova. Dakle, to ide u drugom koraku i tu smo jasno komunicirali da bi to išlo do kraja godine - kazao je.

Podsjetio je i kako uz plaće sudaca Ministarstvo radi i na Zakonu o plaćama u javnom sektoru.

- Kroz taj Zakon ćemo riješiti sve anomalije koje imamo oko plaća državnih i javnih službenika, u završnoj je fazi. Kontinuirano radimo na poboljšanju uvjeta - dodao je.

Komentirao je i kaznu koju je dobila Agencija za zaštitu osobnih podata zbog curenje podataka.

- Ne znam u ovom trenu koji je tu zakonodavni okvir u kojem se ta kazna može odrediti. Na prvu djeluje visoko. Zaštita osobnih podataka je nešto o čemu se razgovara posljednjih godina, nismo do sad imali slične kazne, ovo je doista velika kazna, ali vjerujem da će dovesti do daljnjih promišljanja o zaštiti osobnih podataka - rekao je.

Na pitanje trebaju li i banke, koje su dale podatke, biti kažnjene, Malenica je istaknuo da mu je teško odgovoriti na takvo pitanje jer ne zna cijelu proceduru.

- Svakako bi svi oni koji imaju dodira s osobnim podacima trebali učiniti sve da do ove situacije ne dođe. Vjerujem da će ova kazna imati preventivan učinak prema ostalim sudionicima u tom kontaktu s osobnim podacima da preveniraju curenje osobnih podataka - rekao je.

Vezano za ostavku Vanje Marušić, kazao je da nije vidio anonimnu prijavu koje je dobila šefica DORH-a.

- Ja nisam imao dodira nit sam vidio prijavu, ovdje se radi o postupku unutar DORH-a, vjerujem da će biti prilike o tome i na saborskom odboru - poručio je.

Najčitaniji članci