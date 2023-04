Profesorica Đurđević: Smjena ravnateljice USKOK-a na ovaj način je udarac vladavini prava'

Potpuno je jasno da u slučaju prometne nezgode nema govora o zataškavanju, kršenju propisa i postupka. Udarac je za vladavinu prava ako glavnu osobu u državi koja je zadužena za borbu protiv korupcije smjenjujete bez pravnih razloga jer onda ostaju samo politički. DORH je sada dužan objasniti je li bilo nekih drugih kršenja propisa ili se ispričati i priznati svoj propust.

Komentar je to ugledne profesorice kaznenog prava Zlate Đurđević na vijest da protiv vozača sad već bivše ravnateljice Uskoka, Vanje Marušić, neće biti vođen stegovni postupak. Ministarstvo pravosuđa ispitalo je slučaj i zaključilo da za to nema razloga. Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek zatražila je ostavku ravnateljice Uskoka jer o prometnoj nezgodi svojeg vozača godinu dana nije obavijestila Ministarstvo pravosuđa, čiji je on zaposlenik, a niti glavnu državnu odvjetnicu. Također jer nije tražila da vozač podmiri štetu od gotovo 100.000 kuna na automobilu.

I glavna državna odvjetnica i ministar pravosuđa Ivan Malenica rekli su da je vozač počinio tešku povredu službene dužnosti, ali sad se pokazalo da nije tako. A onda nema niti osnove da se od njega traži nadoknada štete, što je smatrala i Marušić. Podsjetimo, iako je skrivio prometnu nezgodu, sud je također zaključio da vozač M. K. nezgodu nije uzrokovao namjerno i teškom nepažnjom te ga je kaznio sa samo 2000 kuna.

Profesorica Đurđević, osim toga, analizirala je interne pravilnike o radu Uskoka i dokazala da Marušić nije bila u obvezi obavještavati o nezgodi, ali da jest bila nadležna samostalno odlučiti hoće li tražiti štetu ili ne.

Zašto je onda otišla Marušić? Na to pitanje nema jasnog odgovora. Govori se o netrpeljivosti između nje i glavne državne odvjetnice, o neslaganju u vođenju predmeta, te da ju je HDZ htio maknuti zbog mnogobrojnih istraga koje je pokrenula protiv njihovih članova i još otvorenih slučajeva. Iz Vlade su opovrgnuli da je smjena došla na njihovo traženje i sve su proglasili "internom stvari DORH-a". Saborski odbor za pravosuđe jednoglasno, dakle i uz zastupnike HDZ-a i oporbe, zatražio je da i Marušić i Hrvoj Šipek dođu pred odbor te iznesu sve detalje koji su doveli do ostavke.

Profesorica Đurđević smatra da je Hrvoj Šipek grubo pogriješila i u proceduri ostavke jer je tražila suglasnost ministra Ivana Malenice, a trebala je tražiti samo mišljenje, što je velika razlika. Ostaje da vidimo hoće li glavna državna odvjetnica dopustiti dolazak Marušić pred odbor - je ona o tome odlučuje. 

