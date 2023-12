Malenica: Ostao sam šokiran porukama, a nakon 15. siječnja znat će se tko je novi ministar

Rano je govoriti o tome tko će biti nasljednik, na predsjedniku Vlade je da odluči kad će to biti, rekao je u srijedu ministar Ivan Malenica o smjeni bivšeg kolege Davora Filipovića.

- Imamo činjenicu da Sabor ovaj tjedan završava sa zasjedanjem tako da će se nakon 15. siječnja znati tko je novi ministar. Ostao sam šokiran tim podacima, sa tim porukama koje su izašle u javnost. Moram priznati da nisam znao da se tako nešto može događati i na takav način komunicirati u javnosti s novinarima, što je jasno komuniciralo i dogovaralo nešto što je protiv HDZ-a.

- To jasno treba reći da je bilo protiv HDZ-a, da je bilo sprega pojedinca, savjetnika Lovrinčevića i Mosta, kako napadati HDZ. To je nešto što me šokiralo. Oporba je oporba, oni predlažu nekakve stvari, ali bez ikakvoga argumenta, oni su poprilično jalovi u svojim nastupima i aktivnostima i to im ništa neće pomoći da ostvare dobar rezultat na izborima. U nekim su postupcima snimke poslužile kao dokaz, to je sve na sudu koji treba odlučiti o tome. Ne znam jesu li nadležna tijela pokrenula nekakve aktivnosti i izvide, jučer je bila informacija da jesu, prepustio bi njima da utvrde što se dogodilo - dodao je Malenica.

Božinović: Ovo je bilo usmjereno protiv Vlade i premijera

Foto: Luka Safundžić

-Jučer sam bio izvan zemlje, ovo sigurno nije situacija koja je poželjna, ali mi smo na tragu toga da sve ono što izlazi u javni prostor da se točno vidi, o čemu se tu radilo. Iz onoga što ja vidim u ovom trenutku, akteri koji su uključeni u odavanje tih informacija, kad je u pitanju i medijski i politički prostor, sve je bilo usmjereno protiv predsjednika Vlade i protiv Vlade i mislim da će ozbiljna istraživanja koja su već koliko je meni poznato pokrenuta dati odgovore na ta pitanja. To je u svakom slučaju naš interes. Nama je u interesu da se to u potpunosti raščisti, sve ono što mogu iščitati iz objavljenih poruka bilo je usmjereno protiv Vlade, protiv predsjednika Vlade, ako se nešto dogovaramo u određenim krugovima, bili oni i unutar institucija, i da je to bilo usmjereno prema Vladi i nanošenju štete Vladi, kao što vidite u toj kombinaciji nema nikoga iz HDZ-a, ministar je smijenjen politički, mora preuzeti odgovornost na njemu, nema nikoga iz HDZ-a. Nama može štetiti samo ako se stvari ne raščiste, siguran sam da će se ići u smjeru da se one raščiste - rekao je ministar Božinović.