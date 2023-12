VIDEO Filipović dan nakon što je smijenjen: 'Ne želim biti teret ovoj Vladi, a niti Hrvatskoj'

Dan nakon što ga je Andrej Plenković smijenio s pozicije ministra gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović se danas u 11 sati obratio javnosti. Presica je bila u ministarstvu iz kojeg dolazi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ponosan sam što sam imao priliku služiti domovini kao član Vlade. Neće biti lako, međutim, iznad svega, ponosan sam što sam imao priliku služiti domovini kao član hrvatske Vlade. Hrvatska raste i Hrvatska se razvija, usprkos zlim jezicima koji su govorili o propasti, recesiji i da Hrvatska nema šanse. Posljednjih nekoliko godina Hrvatska bilježi rekordne strane investicije i to je jako važno. Moram istaknuti da sam ponosan što sam sudjelovao u svim tim projektima i sve te stvari koje sam nabrojao utječu na povećanje standarda naših građana i, što je najvažnije, to su stvari koje ostaju. Što se tiče ove situacije, reći ću da mi je dužnost ne biti teret Vladi i HDZ-u, a što je najvažnije, niti Hrvatskoj, kojoj sam služio kao ministar, a u budućnosti ću služiti kao profesor na Ekonomskom fakultetu - rekao je na početku bivši ministar.

- Dužnost mi je ne biti teret niti hrvatskoj vladi niti HDZ-u, a ono što je najvažnije niti hrvatskoj državi - rekao je.

- Što se tiče poruka, nisam ništa znao o tome, ali preuzimam političku odgovornost. Moj savjetnik je jedan od najimućnijih u našoj domovini, da se upliće u takve sitne stvari, mene to jako iznenađuje. Ali moja je politička odgovornost, i niti jedan pojedinac nije važniji od države - istaknuo je i poručio kako se ovo sve nije smjelo dogoditi te da preuzima odgovornost.

Čuo se s Lovrinčevićem

Poručio je kako mu je bila čast služiti Vladi i hrvatskoj državi i građanima.

- Svim kolegama i vladi i svim zaposlenicima i svim novinarima želim se zahvaliti na suradnji i želim vas svako dobro u budućem radu - istaknuo je.

Istaknuo je kako se čuo Lovrinčevićem te da će se on sam obratiti novinarima, ali i da ne može znati što svaki tajnik i savjetnik govori.

- On će se u jednom trenutku sigurno obratiti javnosti, ali treba utvrditi vjerodostojnost svega toga. Sve što je izašlo, jučer sam prvi put vidio. To se nije smjelo dogoditi i ja na kraju preuzimam političku odgovornost za to. Nelogično mi je sve to, ali sigurno će se on obratiti javnosti. Razgovarao sam s njim i obratit će se javnosti pa reći sve po ovom pitanju. Ja sam radio časno i pošteno, na dobrobit hrvatskog naroda. Želim da moje kolegice i kolege nastave razvijati domovinu - objasnio je bivši ministar.

Osvrnuo se i na smjenu.

- Premijer je taj koji uvodi igrače u svoj tim. Pitajte njega tko će me naslijediti. Ne znam tko će me zamijeniti, to je irelevantno. Svi koji uđu u Vladu su u jednom trenutku bivši, samo je pitanje kad je taj trenutak - rekao je.

Kako je rekao, sada se vraća na fakultet.

- Vjerujem da će me studenti doživljavati kao i prije.

Vjerujem da će me isto doživljavati kao i prije. Neću iskoristiti nikakvu naknadu, ja sam već danas u procesu povratka na fakultet i radujem se tome - poručio je Filipović.

Ekspresna smjena

Podsjetimo, nakon što su jučer objavljeni razgovori Jurice Lovrinčevića i suradnika Mreže TV Marina Vlahović, premijer Plenković ekspresno je smijenio ministra Davora Filipovića, ali i njegovog savjetnika Lovrinčevića.

Plenković je izjavio kako su u Vladi ostali konsternirani i zgroženi sadržajem razgovora, a tjednik Nacional u srijedu je objavio nove snimke u kojima Lovrinčević pojašnjava raspodjelu novca, spominje se "Davor", a govori i kako je "ove godine izvukao 140.000 eura, a da to može i iduće, barem dok je u Ministarstvu".