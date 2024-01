Malenica: Spremni smo dalje razgovarati sa sucima; Suci: Tražimo što su nam obećali

Obećanje - ludom radovanje. Čini se da bi se ova stara narodna izreka mogla primijeniti na razgovore između Udruge hrvatskih sudaca (UHS) i Ministarstva pravosuđa i uprave. Nakon što su u svibnju 2023. suci obustavili mjere upozorenja, tzv. "bijeli štrajk", i pristali na kompromisnih 513 eura za suce prvog stupnja, ministar do kraja godine, tvrde, nije ispunio obećanje ni predložio zakon kojim bi se uvela indeksacija, odnosno uskladila osnovica s rastom prosječne bruto plaće u prošloj godini. Iz Udruge hrvatskih sudaca zbog toga najavljuju novi ciklus mjera upozorenja, kolokvijalno zvane "bijeli štrajk", od ponedjeljka, 22. siječnja ne napravi li Vlada do tada konkretne korake oko izrade novog cjelovitog Zakona o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika. Taj bi "bijeli štrajk" trebao trajati dva tjedna, odnosno 10 radnih dana, do petka 2. veljače, a izgledao bi isto kao prošle godine - odgađaju se sve radnje osim u hitnim predmetima.