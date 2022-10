Mali distributeri: Doći će do nestašice goriva, a Vlada postupcima obmanjuje javnost

Uredbom Vlade RH o maloprodajnim cijenama goriva i ponovnim zamrzavanjem cijena goriva na sedam dana, unatoč snažnom poskupljenju dizelskoga goriva na svjetskom tržištu, Vlada RH je ponovno prisilila male distributere na prodaju goriva s minusom, i to u iznosu od čak jedne kune po litri. Mali distributeri goriva upozoravaju kako će zbog Vladinih intervencija u tržište goriva i energetske krize, u kojoj se nalazimo, neminovno doći do nestašice goriva ako se nepromišljena energetska politika nastavi. Dodatno, poručuju kako donošenjem ishitrenih odluka svakih 7 ili 14 dana, i to ponedjeljkom, prije promjene cijene, Vlada dodatno destabilizira tržište energenata ne shvaćajući da intervencijom ne spašava nikoga, nego dodatno otežava izlazak iz energetske krize, istaknuo je Armando Miljavac, predsjednik Udruge malih distributera goriva.