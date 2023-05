'Mali Manhattan' dobio zeleno svjetlo zagrebačke Skupštine

Ja bih glasao protiv. Ali s obzirom na to da su izdane lokacijske dozvole od strane grada, a nakon toga je Gradska skupština prodala zemljište privatnom investitoru, nažalost, nema nikakvih zapreka da investitor realizira taj projekt, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na najavljenu izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u blizini remetinečkog rotora, koji se naziva i 'mali Manhattan'.

Naime, izgradit će se četiri velike zgrade s oko 350 stanova, hotel s 240 soba, dok će se u najvišem neboderu u Hrvatskoj, koji će imati 38 katova, nalaziti uredski prostori, piše HRT. Projekt je sada dobio i zeleno svjetlo Gradske skupštine.

Oporbeni zastupnici svojim glasovima podržali su projekt, ali neki od njih ističu kako je gradonačelnik mogao po tom pitanju reagirati.

- Mogao se odlučiti u tom smjeru i onda vršiti pritisak na investitora da dođe do promjena u planiranju tog područja. No on je odlučio prihvatiti, uz manje modifikacije, sve postojeće ugovore Milana Bandića - rekao je zastupnik Renato Petek.

- I dalje smatram da je to preizgrađen projekt. Moram štititi interes Grada da ne plaćamo 100 milijuna kuna ili više privatnom investitoru za nešto što je izglasala prethodna vlast - rekao je Tomašević.

Prevelik postotak izgrađenosti!

- Ono što je generalni problem Grada Zagreba sigurno je količina spoja preko Save, koja je na ovoj mikrolokaciji dobro riješena, ali kako je to najbolje rješenje u Zagrebu, onda cijeli Grad prelazi preko tog mosta. Nama nedostaju drugi mostovi koje nismo riješili - rekao je predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomil Matković.

- Raspravljat će o izmjenama i dopunama druga dva UPU-a, Savski park istok i zapad, da se predvidi više društvene infrastrukture u odnosu na sve ono što je nasuprot tih parcela - kaže Tomislav Vukoja, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb zapad.