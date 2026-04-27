NAKON NOVOG ZAKONA

Mali neće u vojsku! U Njemačkoj porastao broj priziva savjesti

Piše HINA,
Foto: LIESA JOHANNSSEN/REUTERS

Nakon stupanja na snagu novog zakona o vojnoj obvezi, osjetno je porastao broj građana koji ulažu prigovor savjesti, javljaju njemački mediji u ponedjeljak

Samo u provom tromjesečju ove godine je 2656 osoba uložilo prigovor savjesti i time odbilo služenje vojnog roka. To je osjetno više nego 2024. kada je ukupno 2998 osoba uložilo prigovor, javlja dnevnik Neue Osnabruecker Zeitung, pozivajući se na izvore u Saveznom uredu za obitelj i civilne poslove. Čitave 2025. je ukupno 3867 osoba uložilo prigovor savjesti. Polazi se od toga da je porast broja prigovora savjesti povezan s ukupnom sigurnosnom situacijom kao i uvođenjem novog zakona o vojnoj obvezi početkom godine.

Zakon ne predviđa ponovno uvođenje vojne obveze nego samo registraciju muškog stanovništva rođenog nakon 2008. Za žene je registracija na dobrovoljnoj bazi.

U slučaju nedovoljnog broja dobrovoljnih ročnika, Bundestag bi imao mogućnost uvođenja vojne obveze, ali još nije poznato po kojem principu.

Iako je klasična vojna obveza ukinuta 2011. još uvijek postoji mogućnost priziva savjesti jer njemački ustav nalaže da se nitko ne može protiv svoje volje natjerati na službu oružjem.

Nakon ruske agresije na Ukrajinu, Njemačka je pokrenula sveobuhvatnu reformu oružanih snaga koja između ostalog za cilj ima povećanje broja aktivnih pripadnika Bundeswehra sa sadašnjih 180.000 na 260.000.

Njemačka vlada smatra da će broj biti ostvaren na dobrovoljnoj bazi.

