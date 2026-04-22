POSKUPLJENJE GORIVA

Lufthansa otkazuje 20 tisuća letova, konsolidira rute

Piše HINA,
Već u ponedjeljak grupa je otkazala prvih 120 letova, uz napomenu da će otkazivanje biti na snazi do kraja svibnja i da su putnici koji su rezervirali karte obaviješteni

Njemački prijevoznik Lufthansa Group izvijestio je da će zbog zatvaranja podružnice Cityline i poskupljenja goriva ukinuti do listopada 20 tisuća letova na bliže destinacije i preusmjeriti veze sa skupinom gradova, uključujući Rijeku, preko mreže čvorišta. Ukidanjem letova do kraja ljetne sezone u listopadu avioprijevoznik planira uštedjeti oko 40 tisuća tona kerozina, stoji u priopćenju, mlaznog goriva čija je cijena od početka rata u Iranu gotovo udvostručena.

Prilagodba reda letenja smanjit će broj "nerentabilnih letova na bliže destinacije" u cijeloj mreži Lufthansa Grupe, navode u priopćenju.

"Planirana konsolidacija europske mreže" obuhvatit će svih šest čvorišta grupe, dodaju. u Frankfurtu, Muenchenu, Zuerichu, Beču, Rimu i Bruxellesu.

Cilj je avioprijevoznika optimizirati uslugu tijekom ljetnih mjeseci u čvorištima u Frankfurtu, Munchenu, Zurichu, Beču, Bruxellesu i Rimu i istodobno putnicima osigurati kontinuirani pristup mreži globalnih linija.

Već u ponedjeljak grupa je otkazala prvih 120 letova, uz napomenu da će otkazivanje biti na snazi do kraja svibnja i da su putnici koji su rezervirali karte obaviješteni.

Letovi iz Frankfurta u Bydgoszcz i Rzeszów u Poljskoj, te u Stavanger u Norveškoj privremeno su obustavljeni, stoji u priopćenju, čime su te tri destinacije privremeno uklonjene iz reda letenja.

Veze s još deset gradova, uključujući Rijeku, Ljubljanu i Tivat, bit će "konsolidirane unutar grupe preko drugih čvorišta", stoji u priopćenju. Popis još uključuje Heringsdorf, Cork, Gdanjsk, Sibiu, Stuttgart, Trondheim i Wrocław.

U uvjetima smanjenih kapaciteta, Lufthansa revidira i srednjoročno planiranje linija, dodajući da će ažurirani red letenja od lipnja nadalje biti objavljen krajem travnja.

Njemački prijevoznik napominje i da je osigurao zalihe kerozina za letove u nadolazećim tjednima, napominje dpa.

