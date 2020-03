Mali Šimun ne može kući: 'Let su otkazali, ovdje nema ničega'

Hrabri dječak Šimun Stojanović (2) iz Županje krajem kolovoza prošle godine otputovao je na Floridu na operaciju, a humanitarna akcija 'Za Šimunov korak' senzibilizirala je javnost. Sredinom siječnja za njega je izrađena specijalna proteza koja se savija u koljenu, presvučena je karbonskim vlaknima, a s njim i dalje vježbaju najbolji terapeuti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Trenutačna globalna pandemija zbog korona virusa 'zatočila' je dječaka na Floridi, a njegova majka je podijelila dojmove iz Miamija.

- Dešava se i ovdje... Jučer smo jedva došli do nekoliko bočica vode i toalet papira, o nekim antibakterijskim sredstvima možemo samo sanjati. NEMA doslovce NIČEGA. Danas su nam otkazali let, iz Miamija je nemoguće poletjeti za Europu. Ostaju nam Chicago i New York s lošim konekcijama... Bolnica u Bostonu nas najvjerojatnije neće niti primiti jer otkazuju svim internacionalnim pacijentima preglede. Čekamo još njihov službeni odgovor, ali jučer nakon sat vremena razgovora sa bolnicom, nebrojeno poslanih mailova, čisto sumnjam da će ista biti od toga, bar ne u skorije vrijeme... Premda toplo vrijeme ne pogoduje ovom virusu pretpostavlja se da će se ovaj virus rapidno širiti Amerikom jer milijuni ljudi nemaju zdravstveno osiguranje i slobodno će se kretati bez odlaska liječniku. Zasad ostajemo u stanu, izbjegavamo nepotrebne izlaske i nastavljamo s fizikalnim terapijama, nadamo se da će se stvari popraviti i da ćemo uspjeti pronaći način da dođemo kući - stoji u objavi na Facebooku.