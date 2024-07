Malo će osvježiti: Bit će kiše i grmljavine, na moru jaka bura

U unutrašnjosti će u srijedu biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, mjestimice s kišom, a mogući su i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, objavio je DHMZ. Na Jadranu većinom sunčano, ali ne i posve stabilno uz mogućnost za mjestimične pljuskove, osobito u Istri i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne prolazno i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na Jadranu od 31 do 35 °C.

U četvrtak će biti pretežno sunčano, na kopnu mjestimice jači dnevni razvoj oblaka uz poneki pljusak s grmljavinom na istoku zemlje. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni.

Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima, poslijepodne na otvorenom sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 26 °C. Najviša dnevna od 28 do 33 °C, u gorju malo niža.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.