'Imamo preko 500 novih u Zagrebu, malo smo se opustili'

Naše neodgovorno ponašanje može imati više posljedica, može dovesti do zaraze, do eskalacije zaraženih, ali i do striktnih mjera, komentirala je Sandra Šikić

<p><strong>Sandra Šikić </strong>gost je na HRT-u. Izjavila je kako je nekoliko njezinih kolegica u samoizolaciji te kako Zagreb ne može postati novo žarište. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Mi pratimo pojedina žarišta, u nekakvim ustanovama. U protekla 24 sata imat ćemo više od 500 novih slučajeva. Malo smo se previše opustili, nismo se pridržavali mjera. Možda su ljudi podcijenili sve. Stručnjaci jesu upozoravali na jesen - rekla je Sandra Šikić.</p><p>- Preko ljeta smo imali vrlo blage kliničke slike, bili su mladi većinom, sada su zaražni ljudi srednjih godina, radna populacija, ali i stariji - rekla je.</p><p>- Lakše nam je otkad imamo testiranje na Velesajmu. Svaki dodatni punkt za uzimanje briseva rasterećuje prometni dio čepa, ali svi ti uzorci dođu u laboratorij koji ima nekakve kapacitete. Rano otkrivanje je najvažniji korak u sprečavanju širenja epidemije. Brojke su nam tako velike da ne možemo u 24 sata sve obaviti. Molimo građane da doprinesu situaciju, dok čekaju testiranje molimo da se odgovorno ponašaju, da se ne druže s ukućanima, da ne idu na posao - dodala je. </p><p>- U Štamparu provodimo testiranja iz naših COVID ambulanti, te iz našeg punkta u Mirogojskoj, pa iz bolnica, u protekli tjedan smo preko 11 i pol tisuća uzoraka napravili. Dosad smo preko 100 tisuća briseva proveli. To su smjene koje traju dugo u noć - govori. </p><p><strong>Online nastava</strong></p><p>- Svakako mislim da je dobro da djeca idu u školu što je dulje moguće. To je dobro za njihov psihofizički razvoj. Isto tako apeliram, znamo načine epidemijskih mjera u školama. Ta djeca su drugi dio dana u obitelji. Apeliramo na obitelji, da ne vode djecu na rođendane, da se ne druže djeca iz različitih razreda - govori Šikić te dodaje kako će se prilikom svake eskalacije situacije vjerojatno morati jačati mjere. </p><p>- Mi sad već možemo striktno primjenjivati mjere koje imamo. Ono što je važno, vi imate krug ljudi, bliskih s kojima živite radite, održavati taj nekakvi manji broj kontakata. Naše neodgovorno ponašanje može imati više posljedica, može dovesti do zaraze, do eskalacije zaraženih, ali i do striktnih mjera koje dovode onda do ograničenja rada određenih sektora. Apeliram na svijest ljudi da sagledaju sa svih aspekata. Ako se mi nećemo pridržavati mjera, to će dovesti do novih ograničenja - dodaje. </p><p><strong>Blagdan Svih svetih </strong></p><p>- Preporuka je da se ne ide na Dan Svih svetih, nego da se grobovi obiđu kad nisu oni najudarniji dani. Zagreb je proveo čitav niz mjera za to, povećan broj linija, redara, u autobuse će moći određen broj ljudi... Na grobljima su postupci isto tako donesene, ulazi su otvoreni sa svih strana, maske su obavezne - poručila je.</p>