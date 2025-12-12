Obavijesti

DETONACIJA U NJEMAČKOJ

Preračunali se. Išli su detonirati bombu, oštetili čak 28 stanova: 'Neki će slaviti Božić drugdje...'

Foto: Reuters/Profimedia

58 stanara sigurno neće biti oduševljeno što su tik pred Božić prisiljeni seliti se. Grad Hanau je već obećao pomoć. Najviše je štete na prozorskim staklima i imovini u stanovima te na popucalim zidovima, krovovima i fasadama

Bomba iz Drugog svjetskog rata detonirana je u četvrtak u kontroliranoj eksploziji u njemačkom gradu Hanau, no sila eksplozije bila je veća od očekivane pa je na kraju oštećeno 28 stanova, piše Spiegel.

Sumnja se da su protueksplozivne jedinice pogrešno identificirale bombu. Pretpostavka je bila da je riječ o bombi ispunjenoj fosforom, koji će se pri detonaciji zapaliti, no bila je ispunjena eksplozivom, što je izazvalo jaku detonaciju unatoč svim poduzetim mjerama opreza.

Damage after bomb blast in Hanau
Foto: Boris Roessler/DPA

Kako bilo, 58 stanara sigurno neće biti oduševljeno što su tik pred Božić prisiljeni seliti se. Grad je već obećao pomoć. Najviše je štete na prozorskim staklima i imovini u stanovima te na popucalim zidovima, krovovima i fasadama.

Damage after bomb blast in Hanau
Foto: Boris Roessler/DPA

 - Neke će obitelji vjerojatno morati slaviti Božić negdje drugdje - rekao je gradonačelnik Claus Kaminsky. Neeksplodirana bomba od 250 kilograma njemačke proizvodnje pronađena je tijekom građevinskih radova u okrugu Großauheim.

MLADIĆ TEŠKO OZLIJEĐEN Užas u Njemačkoj! Dječak (16) izboden na Adventu, napadač u bijegu. Pokrenuli potragu
Užas u Njemačkoj! Dječak (16) izboden na Adventu, napadač u bijegu. Pokrenuli potragu

Oko 4500 ljudi u radijusu od jednog kilometra moralo je biti evakuirano tijekom kontrolirane detonacije. Brojni čelični transportni kontejneri napunjeni vodom bili su naslagani jedan na drugog kako bi apsorbirali pritisak, no zbog jačine detonacije i oni su oštećeni

