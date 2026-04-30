TERORIZAM Maloljetni gejmeri poslali 220 dojava o bombama! Otkriveno kako su se povezali

Piše Filip Sulimanec,
Foto: I. Šoban, L. Antunac, Pixsell

Prvo ih se teretilo za kazneno djelo tzv. lažne uzbune, ali su onda istražitelji došli do dokaza na temelju kojih su zaključili da su maloljetnici slanjem mailova počinili ozbiljno zastrašivanje stanovništva

Mladići koji su uhićeni zbog sumnje da su slali mailove s prijetnjama bombaškim napadima, a od kojih su najmanje dvojica maloljetni, sada se suočavaju s policijskim optužbama za terorizam, piše Jutarnji list. Poslali su oko 220 mailova, a 'mete' su bile škole, bolnice, vrtići, trgovački centri, novinske redakcije... Prvo ih se teretilo za kazneno djelo tzv. lažne uzbune, ali su onda istražitelji došli do dokaza na temelju kojih su zaključili da su maloljetnici slanjem mailova na niz državnih institucija počinili ozbiljno zastrašivanje stanovništva.

Kazna za to je od jedne do osam godina zatvora. 

Dvojica su uhićena u Splitu, a jedan 15-godišnjak u Zagrebu. Iako se navodno nisu poznavali, policija je otkrila da su se povezali putem raznih gamerskih chatova gdje su se dopisivali i došli na ideju o dojavama.

Policija istražuje, stoji li neka siva eminencija iza njih koja je iskoristila maloljetnike za širenje kaosa po Hrvatskoj.

