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Maloljetnici u Zagrebu napali i ponizili mladića. Sud ih kaznio

Piše 24sata,
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Maloljetnici u Zagrebu napali i ponizili mladića. Sud ih kaznio
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Jedan od njih upućen je u odgojnu ustanovu, gdje može ostati šest mjeseci do dvije godine, a drugome je izrečena pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi

Općinski kazneni sud u Zagrebu izrekao je odgojne mjere dvojici maloljetnika zbog nasilničkog ponašanja prema drugom mladiću u trgovačkom centru Point u Zagrebu. Sud je utvrdio da su ga tijekom dva dana u kolovozu 2025. fizički napadali i ponižavali, snimali mobitelom, a snimke su potom objavili na Instagramu, piše Index.hr.

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Jedan od njih upućen je u odgojnu ustanovu, gdje može ostati šest mjeseci do dvije godine, a drugome je izrečena pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi. Također, obojici je određena i posebna obveza podvrgavanja stručno-medicinskom postupku ili postupku odvikavanja od droge ili drugih ovisnosti.

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Napadi su se dogodili 23. i 24. kolovoza 2025. godine, kada su maloljetnici prišli žrtvi u igraonici Friendly Fire te mu je jedan od njih zapovjedio da klekne i ispriča se dvjema osobama, a zatim ga je više puta udario po glavi i tijelu dok se drugi smijao. Idućeg je dana pak jedan od njih žrtvu više puta udario, a drugi je sve snimao te su snimke objavljene na Instagramu.

Obojica maloljetnika na sudu su priznali krivnju.

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