Vlasnik firme u kojoj radi čovjek koji je tukao psa na balkonu: 'Nemam mu pravo dati otkaz'

Nakon što se proširila snimka stranog radnika koji tuče psa na balkonu na zagrebačkim Srednjacima, o svemu se oglasio Damir Protić, vlasnik firme Pacijent za sanitetski prijevoz u kojoj je zaposlen muškarac sa snimke. Svojem radniku, kako kaže, za sada neće dati otkaz.

- Ja čovjeku na temelju snimke ne smijem dati otkaz. Lako je na mrežama vikati. Sad me napadaju da sam krao psa, nikako nije dobro. Ako mu dam otkaz, sigurno gubim sud. Rekao sam da mi je narušen ugled firme, a odvjetnici su mi rekli da mu nemam pravo dati otkaz - istaknuo je Protić.

Foto: ANIMALEX

Dodao je i kako mu je za uručivanje otkaza zaposleniku potreban dokaz koji za sada nema.

- Ako ga proglase krivim, to je druga smjena. Mi stalno pričamo, on je pristojan čovjek, kaže da je samo jednom udario psa. Kad sam mu spomenuo otkaz, rekao je da će uzeti odvjetnika i da će se braniti. Za bilo kakav izvanredni otkaz ja moram imati dokaz, a dokaz nemam osim pritiska javnosti. Sad će me razapeti jer mu ne smijem dati otkaz - zaključuje Protić.

Foto: Facebook

Jedanaestomjesečni pas Tedi, kojeg su vlasnici tukli u zagrebačkom naselju Srednjaci, spašen je i nalazi se na sigurnom. Za psa su tražili privremeni ili trajni smještaj, objavljeno je ranije na Facebook profilu Animalexa.

"Na ovoj lijepoj vijesti možemo zahvaliti isključivo građanima koji su se brzo organizirali, jer je sustav za ovakve situacije još uvijek previše trom. Obaviješteni su svi nadležni - policija, komunalno redarstvo, DIRH i sklonište Dumovec. Zahvaljujući objavi građana, dijeljenjima na društvenim mrežama i onima koji su odmah pristigli u pomoć, Tedi, jedanaestomjesečni pas, sada je spašen", objavili su.