Maloljetnik (15) koji je do smrti pretukao staricu (89) ostaje u istražnom zatvoru na Bilicama

Zločin koji je zaprepastio i iskusne istražitelje svojom svirepošću odigravao se u nedjelju popodne nešto prije 18 sati. Na “portu” sjedišta splitske PU došao je dječak, u bijeloj majici prekrivenoj krvlju

<p>U istražnom zatvoru na Bilicama ostaje 15-godišnjak osumnjičen za teško ubojstvo 89-godišnjakinje: vijeće Županijskog suda u Splitu potvrdilo je odluku istražnog suca te odbilo žalbu branitelja maloljetnika.</p><p>Zločin koji je zaprepastio i iskusne istražitelje svojom svirepošću odigravao se u nedjelju popodne nešto prije 18 sati. Na "portu" sjedišta splitske PU negdje u to doba došao je gotovo dječak, u bijeloj majici prekrivenoj krvlju – u prvi mah je djelovao nesuvislo, no kada je rekao da je "zatukao tamo neku babu", uhićen je, a prema stotinjak metara udaljenoj Sukoišanskoj poslana patrola.</p><p>Policajcima je trebalo nekoliko minuta dok su otkrili o kojem je ulazu riječ, a u stanu ih je zatekao strašan prizor: na smrt zatučena starica! Maloljetnik je kasnije u svojoj obrani kazao kako su ga "neki likovi proganjali pa je bježeći lupao po vratima", kako već par dana nije konzumirao drogu, no što se dogodilo kada je nesretna žena otvorila vrata, jednostavno se ne sjeća... Toksikološki nalazi još nisu gotovi, a tek se treba odrediti kombinirano psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje.</p><p>Iako se po zakonu mlađem maloljetniku (za manje od mjesec dana će napuniti 16 godina), čak ni za ovo najteže djelo (teško ubojstvo počinjeno na krajnje okrutan način) ne može izreći niti maloljetnički zatvor, nego tek mjera boravka u odgojnoj ustanovi koja ne može trajati dulje od tri godine, istražni zatvor nije sankcija. Tako su procijenili na Županijskom sudu u Splitu pa će mlađi maloljetnik ostati iza rešetaka po dvije zakonske osnove – zbog opasnosti od ponavljanja djela te izuzetno teških okolnosti djela.</p>