Maloljetnik vozio i natrpao u auto previše ljudi i zabio se u auto, vozio ga pijani tinejdžer

Šest osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se u nedjelju oko 2 sata dogodila u Budencu na području Sesveta. Stariji maloljetnik bez položenog vozačkog ispita upravljao je automobilom zadarskih registracija, u kojem je prevozio petero putnika, više nego što je dopušteno. Nitko od njih nije imao pojas. U jednom je trenutku izgubio nadzor nad autom i prešao na suprotnu stranu ceste, gdje se sudario s automobilom 19-godišnjaka pod utjecajem alkohola, piše PU zagrebačka.

- Dolaskom za oko 250 m južnije od raskrižja s Ulicom Dominićev odvojak, ulaskom u desni zavoj vozač nije prilagodio brzinu kretanja svog vozila stanju i osobinama ceste tako da može vozilo pravovremeno zaustaviti zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom te je u nekontroliranom kretanju vozilom prešao u suprotni smjer gdje je naletio na osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji mladi vozač pod utjecajem od 0,57 g/kg alkohola u organizmu te se kretao Ulicom Budeneči put u smjeru jugozapada, a skretanjem desno što bliže desnom rubu kolnika pokušao je izbjeći prometnu nesreću - piše PU zagrebačka u priopćenju.

Od siline udarca oba su automobila sletjela s ceste u kanale za odvodnju oborinskih voda i prevrnula se na desni bok. Automobil zadarskih registracija pritom je stražnjim dijelom udario i u stablo.

U nesreći je ozlijeđeno petero maloljetnika i 20-godišnjak koji su se nalazili u automobilu zadarskih registracija. Trojici maloljetnika liječnička pomoć pružena je u KBC-u Zagreb, dvojici u Klinici za dječje bolesti, a 20-godišnjaku u KB-u Merkur. Jedan maloljetnik zadobio je teške ozljede, dok su ostali ozlijeđeni lakše.