Maloljetnik je zadobio teške ozljede desne ruke
Maloljetniku kod Vinkovaca eksplodirala petarda u ruci: Hitno ga prevezli u KBC Osijek
Pirotehničko sredstvo kategorije F3 eksplodiralo je u ruci maloljetnika u Privlaci, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede na desnoj ruci. Policijski službenici Policijske postaje Otok dojavu su zaprimili sinoć oko 19.30 sati, piše Večernji.
Maloljetnik je hitno prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, a potom i u Klinički bolnički centar u Osijeku. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid te provode kriminalističko istraživanje.
