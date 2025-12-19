Maloljetniku kod Vinkovaca eksplodirala petarda u ruci: Hitno ga prevezli u KBC Osijek

Pirotehničko sredstvo kategorije F3 eksplodiralo je u ruci maloljetnika u Privlaci, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede na desnoj ruci. Policijski službenici Policijske postaje Otok dojavu su zaprimili sinoć oko 19.30 sati, piše Večernji.

Maloljetnik je hitno prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, a potom i u Klinički bolnički centar u Osijeku. Policijski službenici su na mjestu događaja obavili očevid te provode kriminalističko istraživanje.