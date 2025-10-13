Obavijesti

Maloljetniku u Puli policija je oduzela el. romobil: Pogledajte što su sve do sad zaplijenili

Foto: Policija

Policija ponovno upozorava na sigurno upravljanje električnim romobilima na hrvatskim cestama.

Otkako je porastao broj prometnih nesreća u kojima su nastradali romobilisti, nerijetko i maloljetnici, policija je postrožila svoje kontrole. U petak su u Puli tako zatekli maloljetnika koji je upravljao električnim romobilom veće snage od dopuštene.

- Policija je radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pokrenula prekršajni postupak protiv maloljetnika te je oduzela romobil koji ne smije sudjelovati u prometu - naveli su iz policije.

PAO NA NOGOSTUP Pijani maloljetnik pao s el. romobila u Bjelovaru: U bolnici je, u krvi je imao 1,8 promila
Pijani maloljetnik pao s el. romobila u Bjelovaru: U bolnici je, u krvi je imao 1,8 promila

Uz to, istarska policija objavila je i fotografiju dosadašnje zapljene romobila na tamošnjem području.

Foto: Policija

Policija stoga ponovno upozorava na sigurno upravljanje električnim romobilima na hrvatskim cestama.

- Podsjetimo, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom, građanima prijeti novčana kazna od 130 eura.

- Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h.

