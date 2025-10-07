Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu, a slijedi i obavijest Zavodu sa socijalni rad
PAO NA NOGOSTUP
Pijani maloljetnik pao s el. romobila u Bjelovaru: U bolnici je, u krvi je imao 1,8 promila
Čitanje članka: < 1 min
Policija je objavila detalje nesreće u kojoj je maloljetnik električnim s romobilom pao na nogostup u Bjelovaru i završio u tamošnjoj bolnici.
- Oko 22.50 sati, u Bjelovaru, maloljetnik je upravljao osobnim prijevoznim sredstvom (romobil na električni pogon) bez da je nosio reflektirajući prsluk i pod utjecajem alkohola od 1, 81 g/kg alkohola u organizmu. U jednom je trenutku izgubio nadzor nad vozilom te pao na nogostup - navodi policija.
Policija je oduzela romobil na kojem je nastala materijalana šteta.
Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu, a slijedi i obavijest Zavodu sa socijalni rad.
