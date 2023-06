Maloljetnu kćer srušio na pod, laktom joj stiskao vrat i udarao jer nije taj dan htjela ići u školu

Nisam učinio to za što se me tereti. Unazad dvije godine imamo problema s ponašanjem kćeri, koja svako malo ne želi ići u školu, a majka joj to dopušta. Kobnog dana opet nije išla u školu te se posvađala s mamom, psovala ju, čak i ošamarila i zato sam se umiješao, branio se na ispitivanju u odvjetništvu 43-godišnji otac s područja sjeverozapadne Hrvatske, kojega terete za prijetnju i povredu djetetovih prava. Tvrdi da je kćer samo primio rukama za lice i rekao joj da se smiri.

Na teret mu se stavlja da je krajem veljače ove godine u zajedničkom kućanstvu u kojemu živi s izvanbračnom suprugom i djecom, revoltiran činjenicom da maloljetna kćer ne želi ići u školu prvo vikao na nju, a potom fizički nasrnuo na nju, čupajući je za kosu i bacivši je na pod, laktom joj stiskao vrat te je udarao nogama. Izvanbračna supruga ga je u tome pokušala spriječiti na što je i supruzi i kćer zaprijetio da će ih ubiti.

Kao prikladnu kaznu tužiteljstvo predlaže djelomičnu uvjetnu kaznu, pri čemu bi dio kazne morao izdržati, a dio bi proveo na slobodi uz uvjet da ne počini novo djelo tijekom roka kušnje.

Djevojčicu je pregledao i liječnik, koji je potvrdio da ima hematome na nogama i "kvrgu" kod uha. Događaj je policiji prijavila majka, nakon što se s djecom sklonila na sigurno. Rekla je da je pristala da kćer tog dana izostane jer se nije osjećala dobro, a trebala je odgovarati. Dogovorile su se kako će mama sve opravdati, a ona će to kasnije nadoknaditi. Pretpostavlja da je suprug čuo samo dio razgovora i zato tako reagirao. Boji se za svoj život i živote djece.

Inače, 42-godišnjak je ranije osuđivan, no ne za kaznena djela s elementima nasilja, a prekršajno ranije nije osuđivan. Kako doznajemo, tužiteljstvo traži i da mu se produlje mjere opreza jer, iako je riječ o jednokratnom događaju, koji se može promatrati i kao svojevrsni eksces, taj je napad bio vrlo intenzivan i ne može ga opravdati loš uspjeh u školi ili odbijanje odlaska u školu.