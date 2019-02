'Maltretirale su me i napadale u školi, a ravnatelj je sve znao'

Te dvije cure maltretirale su me cijele te godine. Prvi razred srednje bio je grozan. Mobingirale su me barem 50 puta. Ravnatelj, razrednica i pedagoginja nisu reagirali ni jedanput. Ispričala nam je to 23-godišnja Zadranka, djevojka sa šokantne snimke koju smo ekskluzivno objavili u utorak, a koja je nastala prije nešto više od četiri godine u zadarskoj Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi. Podsjetimo, riječ je o školi u kojoj je prije nekoliko dana učenik kolegici žigosao slovo “U”.

Dvije djevojke zlostavljale su učenicu dok vjeroučitelj lista dnevnik i ne reagira. Na snimci se čuje kako djevojci dovikuju pogrdne riječ i vrijeđaju je. Jedna zlostavljačica pljunula joj je na školsku klupu...

Mogla sam umrijeti

- Nakon toga jedva sam došla kući. Tresla sam se i srce mi je ubrzano kucalo. Dijabetičar sam od četvrte godine i liječnici su mi rekli kako bih umrla da sam samo minutu kasnije nazvala Hitnu pomoć - ispričala nam je maltretirana djevojka.

Dodala je kako joj je šećer tad skočio na 54, a da danas ima problema sa štitnjačom, što je vjerojatno posljedica maltretiranja u srednjoj školi.

- Dijete mi je tad palo u komu. Jedva je ostala živa. A to nije bilo prvi put da su je napadale te dvije učenice. Cijeli prvi razred su gnjavile. Najmanje 50 puta. U drugom je toga bilo manje, a kad su se te dvije zlostavljačice ispisale iz škole, zahvaljivale smo Bogu. Otišle su jer su bile loše učenice i ubrzo su se udale. Obje su inače vrlo agresivne i nasilne - rekla nam je majka bivše učenice zadarske škole.

Dodala je kako su, osim njezine kćeri, te dvije nasilnice maltretirale još nekoliko učenica.

- Najčešće bi mi bacale knjige kroz prozor. Vrijeđale bi me i bile vrlo vulgarne. Uzimale bi mi mobitel. Nasreću, nisu me fizički napadale, ali psihička tortura bila je užasna. Mislim da su me psihički pokušale ubiti. Psihičko zlostavljanje bilo je gore nego da su me fizički napale - rekla nam je djevojka.

Nije im se, kaže, smjela usprotiviti jer ih se bojala, a razmišljala je i tad sve dati u javnost, ali se predomislila zato što je shvatila da bi nakon toga mogla imati još više problema.

- Ne znam što im je smetalo na meni. Provocirale su još tri-četiri cure. Maltretirale su sve cure koje su imale problema sa zdravljem ili koje su na bilo koji način bile drugačije. Rugale su se curi koja je imala epilepsiju. Profesori su sve to ignorirali - dodala je maltretirana djevojka.

Njezina majka kaže da je i sama išla u tu školu te da u to vrijeme nije bilo nikakvih problema.

Ravnatelj tolerira maltretiranje i zlostavljanje djece

- Otkako je Jozo Dragić došao za ravnatelja, nastao je kaos u toj školi. Ne poduzima ništa. Da cura koja je žigosana upaljačem sve to nije dala u novine, on ništa ne bi poduzeo. Tolerira maltretiranje i zlostavljanje djece. Bila sam presretna kad sam čula da će ga smijeniti. Ne možeš dopustiti da ti djeca budu zlostavljana u školi. Njega za to nije briga. Njemu kao da je cilj da škola bude na lošem glasu. Ne znam zašto je to tako. Sad se doznalo za dva slučaja, a tko zna koliko ih ima još? Roditelji napadnute djece ne žele u novine zato što se boje da će imati problema. O tome se radi. I djeca, većina nastavnika te roditelji boje se ravnatelja. Njemu se mora stati na kraj - rekla nam je majka zlostavljane cure.

'Znali su sve, ali su govorili da ne mogu ništa učiniti'

Njezina kći ispričala nam je kako, osim ravnatelja i vjeroučitelja, ništa nije poduzimala ni njezina tadašnja razrednica, kao ni pedagoginja.

- Na kraju godine te dvije su mi bacile knjige kroz prozor. Kad sam to prijavila pedagoginji, rekla mi je da nema veze, da je ionako kraj školske godine. Prijavljivala sam to i razrednici, i pedagoginji, i vjeroučitelju. Do ravnatelja sam teško mogla i doći. Nije se često javljao na mobitel. Govorili su mi da to nije ništa, da je to dječja igra, a kad bi majka došla u školu, njoj su govorili: ‘Što se opet došla žaliti’, da se nije ništa dogodilo - kaže djevojka.

Njezina majka kaže da je njima to bilo normalno. Dodaje da s većinom ostalih profesora nije bilo problema.

- Znali su sve, ali su govorili da ne mogu ništa učiniti - rekla nam je majka.

Ravnatelj Jozo Dragić, nakon što smo objavili snimku, rekao nam je da je bio upoznat s maltretiranjem. Isto tako i stručne službe škole.

- Pedagoginja je reagirala. Razgovarali smo s učenicima - rekao je ravnatelj tad.

U četvrtak nam se nije javljao na telefon. Iz Ministarstva obrazovanja poslali su nam samo šturo priopćenje da je uz ovaj slučaj pokrenut inspekcijski postupak. Iz zadarske policije rekli su nam da su djevojke, koje majka i kći prozivaju zbog maltretiranja, u vrijeme počinjenja djela bile maloljetne i da su zbog toga zakonski zaštićene.

