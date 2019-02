Vjeroučitelj za žigosanje curice u školi u Zadru krivi - Sotonu!

Nastavlja se priča oko zadarske Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole. Prvo je jedan učenik prošlog tjedna kolegici na ruku žigosao slovo U, a zatim smo otkrili i zlostavljanje još jedne učenice, koju su dvije kolegice maltretirale u razredu, dok je nastavnik nezainteresirano listao imenik. Taj nastavnik je vjeroučitelj Ante Ćoza. Nakon objave videa Ćoza se branio time da je pokušao umirit zlostavljačice, te da ih je poslao pedagoginji.

- Snimka je izrezana baš tako da se ne vidi moja reakcija. Bespravno su me snimali i još me blate. Vjerujem da je to zato što nekim ljudima ne odgovara vjeronauk u školama - rekao je Ante Ćoza za 24sata.

Sada su u javnost isplivale neke Ćozine objave na Facebooku koje se kreću od šovinističkih do vulgarnih, a otkrio ih je mladi Zadranin Jure Zubčić na Twitteru.

Kao što se može vidjeti iz njegovih statusa u posljednja dva mjeseca, vjeroučitelj Ante Ćoza baš i ne voli Milorada Pupovca, ali nisu mu dragi ni Anka Mrak-Taritaš, premijer Andrej Plenković i njegova Vlada, psi, Dragan Čović, homoseksualci (koji su u njegovom rječniku pederi), vegetarijanci i komunisti.

Što se tiče, pak, slučaja žigosanja učenice, Ante Ćoza je na Facebooku stao u obranu ravnatelja. Napisao je kako daje 'punu podršku svom ravnatelju koji trpi uvrede, podmetanje i zlostavljanje hrvatskih medija', a za incident je okrivio – Sotonu.

