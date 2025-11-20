U javno dostupnim podacima pronašli smo rascjepkane poslove koje su dobivale tri osumnjičene tvrtke. Sve to je moglo vidjeti i Upravno vijeće, ali nije, dok gradonačelnik nije naložio kontrolu
Malverzacije u Jankomiru nisu samo od ove godine? Pronašli smo još rascjepkanih nabava
Uskok je priopćio da provode hitne dokazne radnje i uhićenja nad kako doznajemo, osam osoba i tri tvrtke. Uhićeni su, neslužbeno, Vladimir Grošić, bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru, glavna sestra Kristina Bosak, poduzetnik iz Zagreba Josip Brombauer te poduzetnik iz Velike Gorice, Radislav Rodić.
