'Mama, idem u Bruxelles!'

Prema izlaznim anketama, Domovinski pokret osvojio je jedan mandat na EU izborima. U stranci su složni, Stephen Nikola Bartulica jedini je član stranke koji će svoju hrvatsku plaću zamijeniti onom europskom. Na listi je odmah iza predsjednika stranke i nositelja liste Ivana Penave. Čelni čovjek čestitao je okupljenima na rezultatima prvih izlaznih anketa koje za sada pokazuju devet posto potpore za tu straku i jedan siguran mandat u europskom parlamentu.

- Domovinski pokret je treća politička snaga u državi. Kako sada stvari stoje, s jednim mandatom naš Stjepo Bartulica bi trebao ići za Europu, a to će vjerojatno pokazati i preferencijalni glasovi - rekao je Penava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:55 Slavlje u stožeru Domovinskog pokreta nakon prvih rezultata izbora za Europski parlament | Video: 24sata/reuters

Bartulica je jedini iz vrha stranke koji još uvijek nije stigao u stožer, a tamo ga, kako doznajemo, očekuju iza 22 sata. Dobije li fotelju u Europskom parlamentu, bit će najbolje plaćeni hrvatski političari s neto plaćom od čak 7800 eura, a majka ga više neće morati financirati. Dodajmo tu i dnevice od 350 eura za troškove smještaja, prehrane i druge troškove u Bruxellesu. Korištenje službenog automobila bit će mu osigurano, i to besplatno. Imat će pravo i na troškove ureda u matičnoj državi, što uključuje najam, opremu i zaposlenike u njemu, s 4950 eura mjesečno. Tu su također i putni troškovi, od službenih putovanja te povratnh putovanja iz Bruxellesa u Zagreb, za što će imati pravo na nadoknadu troškova od 343 eura. Europska unija troškove cestarine, prtljage i rezervacije plaća zasebno. Osim službenih, i neslužbena putovanja bit će mu plaćena do 4886 eura u godinu dana. Kada dođe kraj mandatu, imat će pravo na prijelaznu naknadu, odnosno iznos koji je jednak jednoj mjesečnoj plaći po godini u kojoj su bili na dužnosti do najviše dvije godine. Cifra je vrtoglava, a iznosi maksimalno 20.150 eura.

Zagreb: Stjepo Bartulica o aktualnim temama | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Podsjetimo, Bartulica je kupio kuću na tri kata i vrt na otoku Prviću za 300.000 eura, a prema njegovoj imovinskoj kartici, on i supruga mjesečno zarađuju 3600 eura pa im, nakon što za dva kredita izdvoje 3562 eura, ostaje za život svega 38 eura mjesečno. Preko odvjetničkog ureda je priopćio da svakodnevne životne troškove podmiruje sredstvima koje mu je darovala njegova majka. Međutim, i taj novac je onda trebao upisati u imovinsku karticu.

Naknadno su 24sata objavila kupoprodajni ugovor iz kojeg se vidi da je Božica Bartulica, Bartuličina majka, upravo njemu dala punomoć da se bavi prodajom te kuće te da je ugovor sklopljen u ožujku 2024. godine, dakle nakon što je kupio kuću na Prviću. Osim toga, tu je i automobil kojeg je kupio, kako tvrdi u imovinskoj kartici, od "drugih prihoda". Ti drugi prihodi službeno ne postoje. Upitno je i može li se u osobne svrhe koristiti automobilom kojeg je stranka Domovinski pokret unajmila za potrebe kampanje za EU izbore.

Foto: Facebook/Stjepo Bartulica