Mama mu je u Lepoglavu slala porniće i Cecine spotove, sad su sve priznali i brane se šutnjom

Smatramo se krivim za kaznena djela koja nam se stavljaju na teret, kazali su Armend Musliu i Amir Mafalani dodavši kako u nastavku suđenja ne žele odgovarati na pitanja te će se braniti šutnjom. Riječ je o promijeni strategije obrane jer su na početku suđenja obojica odbacila optužbe Uskoka i ustvrdila kako se ne osjećaju krivima. Odvjetnici prvooptuženog Roberta-Teodora Šepaka i Branke Mafalani ( majke Amira Mafalanija) , kao i dvojca koji su priznali kaznena djela te sve četvero optuženih predložili su sudskom vijeću Županijskog suda u Zagrebu da se postupak razdvoji no sudsko vijeće njihov prijedlog je odbilo.

Podsjećamo, Branka Mafalani optužena je da je za potrebe svog sina Amira, koji izdržava kaznu zbog sudjelovanja u ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franjića, na njegovu inicijativu, i sukladno njegovim uputama izrađivala i u kaznionicu u Lepoglavi slala nelegalne CD/DVD medije na kojima je bio glazbeni, filmski i pornografski sadržaj. Od kolovoza 2021. Branka Mafalani je poštu s DVD-ovima i pornićima, koju je prije slala na Marijana Končevskog, slala na osuđene ubojice Dragana Junga i Dražena Dorčeca. Mafalanijevi su u razgovorima konspirativno počeli koristiti pojmove "Koprivnica" i "Istra", koji su označavali Dorčeca i Junga. Dorčec je osuđen na 40 godina zatvora zbog dvostrukog ubojstva prilikom pljačke Fine u Đurđevcu 2006., dvostruki ubojica Jung na istu kaznu. Kod dostave je, tvrdi Uskok, uskakao zaposlenik zatvora Robert- Teodor Šepak, koji je između ostaloga u Lepoglavi bio zadužen za preuzimanje i distribuciju poštanskih pošiljki. On bi, umjesto da te pošiljke otvori i dostavi u Odjel osiguranja radi provjere sadržaja, donosio Mafalaniju. Za razliku od Končevskog, on za to nije dobivao nikakvu naknadu, nego je to, po svemu sudeći, činio iz usluge.

"Optužnicu nisam razumio u potpunosti. Nije mi jasan koncept koristi koja je nastala mojim krivim postupanjem ili propustom. Materijalne koristi nema, a nematerijalna je, recimo, podizanje indeksa sreće, a to nije specificirano u optužbi", rekao je izjašnjavajući se o optužnici Robert-Teodor Šepak, profesor filozofije i povijesti, zaposlen kao viši strukovni savjetnik u Odjelu za tretman lepoglavske Kaznionice. Šepaka se tereti da je pošiljke sa zabranjenim DVD-ima na kojima su bili snimljeni filmovi, koncerti i pornići, a koje mu je slala Branka Mafalani, dostavljao Mafalaniju i Musliu. Ostalo troje terete se kao poticatelji. Strukovni učitelj za stolare na Odjelu za rad i strukovnu izobrazbu Kaznionice u Lepoglavi Marijan Končevski je od veljače 2021. do siječnja 2022. opasnim kriminalcima za novac dostavljao mobitele i DVD-ove iako je znao da je unos te posjedovanje takvih predmeta unutar zatvorenog odjela Kaznionice u Lepoglavi zatvorenicima zabranjeno.

Končevski je u razdoblju od veljače 2021. do siječnja 2022. mobitel sa SIM karticama, steroide i sredstva za smirenje, CD-ove s filmovima, dobivao poštom, od Mafalanijeve majke ili od nepoznatih osoba bliskih Musliuu koji je osuđen na 30 godina zatvora zbog otmice i ubojstva 22-godišnjeg Jure Bajde, sina direktora slovenskog Petrola. Istražitelji su, naime, zabilježili više razgovora u kojima se čuo s članovima obitelji Armanda Musliua. Potom je iskoristio to što ga ne pregledavaju na ulazu u zatvor unosio predmete i predavao ih Mafalaniju i Musliuu za što je dobivao novac. Primjerice, za mobitel je, sumnjaju istražitelji, dobio 500 eura od Musliua, a za svaki unos CD-ova po nekoliko stotina kuna od Mafalanija.

Sve je priznao na sudu te se s Uskokom nagodio na zatvorsku kaznu od godinu i pol dana zatvora s time da će šest mjeseci provesti iza rešetaka, a ostatak kazne bit će na uvjetnoj s rokom kušnje od četiri godine. Znači, ako u sljedeće četiri godine počini novo kazneno djelo u zatvor će na još godinu dana.