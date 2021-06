Zdravko Mamić pokušao je biti reformist pravosuđa. Dijana Zadravec nametnula se kao reformistica hrvatskog zdravstva.

Bivši šef hrvatskog nogometa, trenutno bjegunac od hrvatskog pravosuđa, iznio je niz optužbi na račun osječkih sudaca nakon osuđujuće presude, što je dovelo do njihova uhićenja, a posljedično i do pravog potresa u hrvatskom sudstvu. On ih je potplaćivao i podmićivao, a oni su ga ipak osudili. On je kao osuđenik trenutno na slobodi, a oni koji su ga osudili trenutno su u pritvoru.S druge strane, Dijana Zadravec promovirala se u pravu medijsku zvijezdu sa svojim otkrićima o navodnim malverzacijama u zagrebačkim bolnicama, svjedočeći čak i na Antikorupcijskom vijeću gdje je iznosila konkretne optužbe, pokazivala papire i zgražala se nad kriminalom. Govorila je o lobiranjima i pritiscima, o SMS-ovima koje je slao Gordan Jandroković, iako ih nikada nije pokazala, dok je u javnosti ostala upamćena i po famoznom telefonskom pozivu Viliju Berošu povodom izbora ravnatelja Vinogradske bolnice, pozivu u kojem se pozivala na “Andreja”. Zna se kojeg.