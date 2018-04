'Nudili su mi bijeg': Mamić na sudu s Dinamovim vrećicama

S dvije velike vrećice sa znakom Dinama, Zdravko Mamić ušao je jutros na Županijski sud u Osijeku gdje danas iznosi obranu. Zdravku i Zoranu Mamiću, Damiru Vrbanoviću i Milanu Pernaru sudi se zbog izvlačenja 115,8 milijuna kuna iz nogometnog kluba Dinamo, te za poreznu prevaru tešku 12,2 milijuna kuna.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL



Na upit što je u vrećicama izjavio je kako je to dokumentacija.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Molio bih da mi dopustite jednu obranu, ali na dva načina, jedan je da objasnim koje je sve nezakonitosti činio DORH da bi iskonstruirao optužnicu protiv mene koja je jedan obični politički pamflet. Tu je 17.000 stranica, što je nepotrebno, to je prljanje spisa kako bi se impresioniralo javnost da je to jedan veliki predmet. No, gle čuda, na kraju je cijeli spis stao u jedan registrator. Mogao bih o ovom slučaju pričati satima, ali bit ću kratak i koncizan. Moja obrana je napisana na svega nekoliko stranica. Ostajem prilikom svog prvog iskaza kojeg sam dao u istrazi. Vjerovao sam u pravdu, iako nisam imao nijedan dokument kod sebe, jer sam se tada nalazio na pripremama Dinama u Sloveniji. Nuđeno mi je sa raznih adresa i ambasada bijeg, ali prepoznao sam da se od mene želi učiniti bjegunca i odbio sam to - kazao je Mamić, a javlja Jutarnji list.

- Navodi se da sam oštetio Dinamo. Kako? Putem odvjetnika, ovih kamera, goluba...? ili sam ovo učinio zajedno s Modrićem i Lovrenom, pa su i oni trebali biti ovdje ili to nije učinio nitko. Naravno da nije učinio nitko i ja sam sretan da oni danas nisu ovdje. Ako govorimo o pravu i pravdi onda smo trebali biti svi ovdje, a ne samo ja i upravo to razobličuje nakanu USKOK-a. Tu je i delegacija spisa u Osijeku, meni je ovdje ugodno, ali protestiram protiv načina delegacija. Tako čelnica USKOK-a šalje dopis Dinku Cvitanu, on u jednoj rečenici Branku Hrvatinu i onda donose rješenje bez ikakvog obrazloženja. Samo jedna rečenica da sam poznanik s Ivanom Turudićem. Bez ikakvog dokaza. U drugom slučaju ipak nije bio Halo Bing Branku Hrvatinu.

- Zatim, na ovom spisu je radio neovlašteni tužitelj. Meni je SF kako 99 posto ljudi iz pravosudnih krugova imaju jedinstveni stav da je Sven Mišković neovlašteni tužitelj. Zašto hrvatsko pravosuđe dopušta da optužnice potpisuje neovlašteni tužitelj? Pa, smo pitali stručnjake na Pravnom fakultetu koji su obrazložili zašto je on neovlašteni tužitelj i eksplicite to potvrdili. Jasna Omejec je o tome napisala „doktorsku disertaciju“ na 69 stranica, koje vam nudim kao ekskluzivu ako ćete to prihvatiti - kazao je Mamić.

'Znam da sam pogriješio, ali pokušajte me shvatiti'

Mamić se ispričao zbog svog nekorektnog ponašanja u sudnici.

- Određeno mi je jamstvo 7 milijuna kuna, što je uplatio moj odvjetnik Čedo Prodanović, a onda sutkinja istrage donosi nezakonitu odluku da se jamstvo ukine i novac vrati meni, iako ja nisam uplatitelj, nego Prodanović. Najveća tragedija je da to potvrdi izvanraspravno vijeće. I umjesto da se srame toga što su učinili DORH reagira i kaže da je to novac Zdravka Mamića i da to treba blokirati i taj je, tuđi, novac dan-danas blokiran.

- Sad je prilika gospodine predsjedniče vijeća da vam se ispričam zbog ponašanju u sudnici. Znam da sam pogriješio, ali ljudski me pokušajte shvatiti. Tanka je linija između slobode i 5-10 godina zatvora. Mislio sam da bi bilo u redu da se u zapisnik unese što svjedok zna o tom slučaju. Vi i Vaše vijeće dopustili ste da USKOK postavlja pitanja, a meni je to bilo nepoznato i nelogično. I onda ako svjedok nešto drugačije interpretira od onoga što je rekao u istrazi time ga se suočava i navodi ga se kako bi ono iz istrage postalo relevantno. Ako im ne paše, tada marširaju i jednostranačkom stegom putem svoje tvrtke kćeri odlučuju je li Modrić učinio krivokletstvo. Pa, valjda ovo vijeće treba odlučiti je li Modrić učinio krivokletstvo. Zasluženo sam dobio vašu kaznu, ali predsjednik ovog suda Anto Rašić nezakonito mi je zabranio boravak u zgradi suda, čime mi je oduzeo pravo konzultacija s odvjetnicima u vrijeme pauza. Još jednom se ispričavam - napomenuo je.

'Ono što je tamo rečeno USKOK si može za šešir zataknuti'

- Imamo praksu Europskog suda za ljudska prava o načelu kontradiktornosti. No, kada se USKOK-u ne sviđa da pojasni svoj iskaz, kao što je to rekao Modrić: To nije istina, ja nisam tako rekao, gle završi sa optužnicom kod tvrtke kćeri ŽDO Osijek i izvrši blamaža i sramoćenje suda. Vi to dobro znate gospodine predsjedniče. Iz sudske prakse nemoguće je voditi postupak u postupku i jedino je važno što se vodi pred ovim vijećem. Modrić, Lovren i svi ostali svjedoci imali su obvezu ovdje govoriti istinu i ovdje je jedino vjerodostojno, a ne ono u USKOK-u. Ono što je tamo rečeno USKOK si može za šešir zataknuti.

- Ninoslav Ljubojavić je par exellence čovjek. S njime sam ovdje dogovarao podjelu transfera između Dinama i njegovog sina Gorana. Ovdje je taj ugovor koji to potvrđuje. I onda g. Ljubojevića život donese meni na optužno vijeće i on sudjeluje u potvrdi optužnice zbog identičnog slučaja koji sam s njim dogovorio za njegovog sina. Poznato je da bi se on iz tog procesa trebao izuzeti. Meni suđenje prebacuju iz Zagreba ubog poznanstva s jednim čovjekom, a onda mi optužnicu potvrđuje čovjek s kojim sam dogovarao to za što me se optužuje.

- Jedne nedjelje u 22,15 Modrić ide na saslušanje u USKOK, ali gle čuda s njim je tamo i odvjetnik Davor Radić, no toga nema u spisu. To je, znači, falsifikat. Zamislite što su ti ljudi spremni učiniti kada vam podmeću falsifikat. Koja je to drskost. A onda se tog istog Radića koristi da bi se podigla optužnica protiv Modrića. Sramota, sramota. Da ne kažem kako je taj isti Radić denuncirao mene, gospodina Vrbanovića... u nekim procesima pred FIFA-om

Pernar: Odbacujem sve što mi se stavlja na teret

Prvi je svoju obranu iznio okrivljeni Milan Pernar:

- U kratkim crtama iznijet ću svoju obranu i odgovarat ću samo na pitanja svog odvjetnika. S indignacijom odbacujem sve što mi se stavlja na teret i još jednom ističem da nisam kriv - rekao je Pernar, a javlja Jutarnji list.

- Točno je da sam tijekom 2012. Provodio porezni nadzor nad obveznikom Zoranom Mamićem i sročio zapisnik kojim sa utvrdio da Mamić nema nesrazmjer imovine. Svo to vrijeme činio sam usuglašavanje sa svojim nadređenim, pokojnim Antom Zečevićem Božićem. Nisam sam donio ovaj zapisnik, nego u suradnji s nadređenima.

'Nisam primio mito od Mamića'

- Kategorički tvrdim da nije bilo pritiska od strane Mamića na mene, niti sam primio ikakav mito od njega. U njemu sam vidio osobu koja mi je imponirala, susrete smo imali u mom uredu u ispostavi Sesvete, komunicirali smo telefonom vezano uz dokumentaciju isključivo zbog nadzora, a znali smo se čuti i kada nisam provodio nadzor nad njim, kada me znao zamoliti da mu provjerim neku informaciju.

- Nije istina da sam samoinicijativno uzeo u rad predmet Zorana Mamića nakon što je došla presuda Upravnog suda. Iskaz voditeljice Sanje Habijanić ispostave da sam to učinio je neistinit, jer se htjela ograditi od svoje odgovornosti. Tada sam bio jedini inspektor koji je imao legitimaciju da to odradi. Nisam izdao, ni potpisao rješenje, a notorna je laž da sam ga nekome podmetnuo. Početkom ožujka otišao sam na bolovanje, više se nisam vraćao u Sesvete, a onda sam premješten na novo radno mjesto.

- U međuvremenu sam doznao da je Habijanić poništila moje rješenje. Mislim da me zbog toga zvao i sam Zoran Mamić, kao i njegov odvjetnik Ćurković, nikome nije bilo jasno što se događa. I dalje sam bio uvjerenja da sam presudu proknjižio kako je trebalo. Tek naknadno sam saznao da je presuda pogrešna, da rješenje koje je poništilo moje rješenje je također poništeno. Nisam počinio nikakvu povredu službene dužnosti.

- Famozni papirić je spin USKOK-a. Jasna Vizec mi je prije sastanka sa Zoranom Mamićem rekla da bi voljela dobiti dres Dinama za svoje kumče. Rekao sam joj da to neće biti problem. U jednom momentu sam na papirići zapisao veličine tih dresova i predao to Zoranu, a ne znam što je ona pomislila.

- Notorna je laž da sam prilikom zatvaranje kredita izjavio službeniku da je taj novac iz ušteđevine - kazao je Milan Pernar.