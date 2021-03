Postojala je nada devedesetih, postojala je nada u otpor Miloševiću. Vjerovali smo u napredak, da se odmičemo od politike koja je neprihvatljiva. Nismo dobili napredak, rekao je povjesničar Ivo Goldstein u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u dva.

Goldstein se osvrnuo na prethodnih 30 godina hrvatske neovisnosti te rekao kako bi se Plenković trebao odvojiti od Tuđmana, a za Mamića kaže kako je bio sposoban menadžer, međutim, ''uzeo je previše love, pobjegao i svojim je ponašanjem, javnim vrijeđanjem, antagonizirao javno mnijenje" i postao dio establišmenta što je njegov primjer za sustav izokrenutih vrijednosti.

Iako je u intervjuu rekao kako je optimist, kaže kako u Hrvatskoj više nema mjesta za napredak.

- Ovaj pesimistični zaključak izlazi iz činjenice da smo ušli u EU, koja je nekad bila elitni klub najrazvijenijih država, no sada pritisnuta krizama, EU više tako ne funkcionira. EU nas ne može izvlačiti, pitanje je imamo li mi sami potencijala. Demografska katastrofa koja se događa, bilo kakav oporavak čini još neizglednijim. Godine 2001. su projekcije bile da ćemo 2050. imati 3,7 milijuna stanovnika. Mi smo došli na ono što su te pesimistične projekcije govorile da će se dogoditi za 50 godina - rekao je i dodao kako je "Tuđman zacrtao da Srba mora biti manje da bi država bila solidno izgrađena".

Goldstein smatra da bi se Plenković i HDZ trebali udaljiti od Tuđmana.

- To je Sanader napravio jer je shvatio da s njegovom baštinom u EU ne može. Što bi se dogodilo s Plenkovićem da se distancira, ne znam. To ne može biti preko noći. To bi trebao biti proces. Nažalost s Tuđmanom ne možete ništa napraviti u Europi. Hrvatska, bez obzira što je ušla u EU, nije se otvorila. Ona se zapravo zatvara - poručio je.

Politika, krize i Zdravko Mamić

Smatra kako je korona-kriza pokazala ne samo da je država neadekvatno reagirala već i da nisu svi građani ravnopravni pred zakonom, a na pitanje o budućnosti i hoće li tko i za 20 godina govoriti o istim temama i hoćemo li tapkati na mjestu misli da će se rakurs s vremenom mijenjati, optimist je i tu da upozori ljude da počnu misliti i tako potaknu aktivizam " koji bi nas mogao prema optimističnim raspletima."

Goldstein konstatira kako je u Hrvatskoj danas na djelu sukob nepomirljivih svjetova - s jedne strane demokracije i uzak prostor ljudi koji nastoje proširiti prostor slobode, a s druge strane prostor "krčme i stadiona" i iako voli sport kaže da je krivo kada sport postane sredstvo političke manipulacije.

U svojoj novoj knjizi piše o Zdravku Mamiću pa je prokomentirao najnovija zbivanja. Smatra kako je on paradigma svega negativnog u Hrvatskoj, ali i kako se pokazao kao sposoban menadžer u Dinamu.

- Istovremeno, sudeći po pravomoćnoj presudi, uzeo je previše love i pobjegao, dobio je zatvorsku kaznu. Očigledno je da je ne samo uzeo novac Dinamu i ostao dužan državi, nego je svojim ponašanjem, javnim vrijeđanjem različitih osoba, antagonizirao javno mnijenje i radio apsolutno neprihvatljive stvari. Istovremeno je bio miljenik političke elite, bio je etabliran u društvenom i političkom životu - rekao je Goldstein dodajući da je zbog svega Mamić zapravo treba biti marginaliziran.

Goldstein smatra da se Hrvatska treba ozbiljno razračunati s ostavštinom Tuđmana i Stepinca da bi mogla intelektualno napredovati. Smatra da Tuđman nije hrvatski nacionalni velikan jer je izabrao nacionalizam, razvijao kult države i pronosio govor mržnje iako je katkad bio vrstan politički taktičar, ali ideologiju koju je promicao je vidio u stvaranju države koju je vidio kao cilj, umjesto sredstvo.

- Tito je velika povijesna ličnost, ali ja sam u knjizi prema njemu istresao čitav niz primjedaba. Tito nije bio jugonacionalist, promicao je bratstvo i jedinstvo. Tuđman je bio nacionalist, imao je čitav niz izjava koje mu se nisu smjele dogoditi - rekao je i dodao kako je Tuđman uspostavio klijentelizam na način da članovi njegove stranke moraju butu namireni, i to je njegovo nasljeđe.