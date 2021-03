Kolinda je nešto najljepše što se dogodilo Hrvatskoj! Te je riječi, toplim i nježnim glasom, prije šest godina izgovorio Zdravko Mamić, sad već bivši izvršni predsjednik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Izraze divljenja Kolindi Grabar Kitarović nastavio je potom jednako emotivno, gotovo lirski:

"Ona je vjesnik nove nade. Ima dobrotu, emociju..." I ne, to za njega nije bila šala, premda je sve ovo kazivao 1. travnja 2015. godine, nakon što su je Hrvati izabrali za predsjednicu Republike.

U toj kampanji Mamić je, službeno, Kolindi donirao 10.000 kuna. Nacional je sada objavio tekst u kojem njihovi izvori tvrde da je Mamić Kolindi ponudio i kompenzaciju razlike plaće da se kandidira za predsjednicu republike 2014. godine.

-Mamić ju je počeo nagovarati da se kandidira za predsjednicu na večeri u Bruxellesu, isplate novca išle su preko Mađarske, osim što joj je nadoknadio plaću dao joj je 500.000 eura za kampanju. Potom ga je njen savjetnik Mate Radeljić povezao s osječkim sucima koji su vodili njegov proces pa ih je korumpirao - rekao je Nacionalov izvor.

Bivša predsjednica je u utorak najoštrije reagirala na te tvrdnje.

- Najsnažnije i u potpunosti odbijam navode Nacionala u kojima se ističe kako je g. Zdravko Mamić na bilo koji način kompenzirao moje plaće ili privatne troškove, tijekom predsjedničke kampanje. To su u potpunosti netočni navodi i laži. Svi troškovi kampanje financirani su isključivo i jedino putem HDZ - Hrvatska demokratska zajednica, čija sam bila kandidatkinja na predsjedničkim izborima. Molim da se za sve informacije o financijskim troškovima predsjedničke kampanje obratite Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Pitam se kome ove objede i lažni navodi idu u korist?", napisala je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Facebooku.

Premijer Andrej Plenković je također komentirao te napise:

- Ja sam pročitao Nacional vozeći se iz Zagreba do ovdje. Da se za financiranje kampanje obratite HDZ-u? Obratite se. Govorimo o HDZ-u 2014. godine - kazao je i dodao: "Naše financije su transparentne. Naše financije su uvijek u skladu s zakonom. Nemamo dugova i pozajmica, ja odgovaram za svoje vrijeme, a za ovo ostalo ćemo poslati kada pošaljete upit".

Povijest Mamića i Kolinde: Organizirao joj je rođendansku feštu

Kako je pisao tjednik Express, nije tajna da je Mamić bio “očaran” prvom hrvatskom predsjednicom. Gotovo uvijek je nalazio trenutak da izgovori neku lijepu riječ o predsjednici, a ni ona nije skrivala da je u dobrim odnosima s njim. Doduše, ne prečesto i javno, ali kad ga je trebalo obraniti spremno to učini. Ili pak izbjegne odgovor na postavljeno pitanje o Mamiću.

Tako je za prvog službenog posjeta Splitu prekinula obraćanje novinarima zbog pitanja o Dinamovu čelniku. Kobnim se, naime, pokazalo traženje da iskaže stav o načinu na koji vodi Dinamo i hrvatski nogomet. Naprasno je tada napustila druženje s medijima iako baš često voli isticati kako je ona nogometni fan.

"Ja pratim i volim nogomet, ali idem među navijače, ne sjedim na počasnim tribinama. To je razlog zbog kojeg dolazim na utakmice", rekla je svojedobno predsjednica.

Premda su mnogi mislili da je Mamićevo paradiranje oko Kolinde samo još jedan od njegovih ekshibicionističkih ispada, ta veza se - kažu dobro upućeni - tada preobrazila u čvrst politički savez.

Događaj koji je dojmljivo potvrdio glasine o pravoj političkoj osovini Mamića i predsjednice države, zbio se 25. travnja 2015. 24sata su tada ekskluzivno otkrila kako je šefica države, doduše nešto uranjeno, proslavila svoj 47. rođendan (koji joj pada u srijedu, 29. travnja) na fešti koju je za nju organizirao upravo Zdravko Mamić.

Jeo se kulen, pa malo telećeg pečenja, trebali su stići i šidski trubači, ali im termin nije odgovarao...

"Zabava je bila nešto tiša no što je uobičajeno za Zdravka. Ništa spektakularno", kazuje nam sugovornik.

"Zašto se tome čudite", pita se jedan drugi sugovornik iz maksimirskih krugova. "Pa Mamić je Kolindi i nakon inauguracije organizirao privatnu proslavu, doveo joj tamburaše..."

Teško je sportskim novinarima te subote bilo naslutiti zašto Zoran Mamić, trener Dinama i Zdravkov brat, žuri iz Zadra u Zagreb. On je, naime, nakon utakmice Zadar- Dinamo pobjegao prije konferencije za novinare te ju je umjesto njega održao Mamićev pomoćnik, Damir Krznar.

Mnoge je tada iznenadilo što Mamić nije stigao na presicu pa su se mediji zapitali zašto je inače uvijek otvoren i medijima pristupačan Mamić ovaj put izbjegao novinare? Je li možda bio zbog nečega ljutit?

"Ma ni slučajno", odgovorila je tada Dinamova glasnogovornica Sandra Špičić i dodala kako je trener imao privatne obveze i zbog žurbe je odjurio u Zagreb.

Dakle, riječ je bila o privatnim obvezama koje je potvrdio još i A povjerenik Prve HNL Josip Brezni, rekavši da ga je Zoran Mamić nazvao uoči utakmice i rekao mi da će zbog privatnih obveza preskočiti presicu...

Navodno se mlađi Mamić tada uputio prema kući svog brata, u kojoj je već neko vrijeme trajala proslava Kolindina rođendana. Kako je se sve događalo u strogoj tajnosti, vrlo malo informacija je procurilo, ali jedna rečenica uspjela je probiti omertu.

Govori se, naime, da se u Mamićevu obiteljsku kuću trebalo šuljati, “kao da se pljačka banka”. Znači, jako tiho i diskretno. No koja je prava veza Kolinde i Mamića? Navodno se njihov odnos intenzivirao u predsjedničkoj kampanji.

Kolinda: 'Sve su donacije transparentne'

Zdravko Mamić jedan je od njezinih važnijih donatora. Službeno joj je donirao deset tisuća kuna. Neki “zlobnici” i tada su tvrdili da je ipak riječ o mnogo izdašnijoj svoti, pa se tako spominjalo da je Mamić izdvojio čak pet milijuna kuna. No o tome, ni tada ni danas, nije bilo nikakve potvrde.

Kolinda Grabar Kitarović u jeku kampanje je pak izjavila da neće vratiti donaciju Zdravka Mamića.

"Zašto bih vratila? Oprostite, sve su donacije transparentne i sve su prijavljene Državnom izbornom povjerenstvu. Čemu uopće takvo pitanje", uzvratila je novinarima početkom siječnja tada još kandidatkinja za predsjednicu Hrvatske.

No pitanje koje joj je postavljeno, ponovljeno je na način je li joj Mamićev novac sporan s moralne strane. Kolinda je tada izjavila znakovitu rečenicu:

"Politika se ne bi trebala miješati u sport."

Pa je zatim objasnila kako gleda na Zdravka Mamića:

"Gospodina Mamića ne promatram kroz prizmu politike nego kao svakog drugog građanina Hrvatske. On ima jednaka prava kao i ostali, pa tako može dati donaciju kao i svaki drugi građanin. Bez obzira na to što se događa i bez obzira na sve napise, nikoga se ne može a priori osuđivati ni za što."

No njezina rečenica da se politika ne bi smjela miješati u sport nekako bode uši. Jer Zdravko Mamić, izvršni predsjednik Dinama, bio je na gotovo svim Saborima i skupovima HDZ-a. Gotovo uvijek je tamo bio najbučniji, mahao zastavama, pjevao domoljubne pjesme...

Tako je mnogima ostala zapamćena scena sa Sabora HDZ-a. Naime, kad su Slavonske lole počele svirati pjesmu “Sve je ona meni”, Zdravko Mamić skočio je na noge, počeo mahati rukama i pjevati na sav glas. Dvorana ga je pozdravila gromoglasnim pljeskom - jačim možda nego kada je ulazio predsjednik stranke Tomislav Karamarko.

A baš nakon tog Sabora stranke napokon se razjasnilo i to je li (ili nije) Zdravko Mamić član HDZ-a. Zoran Milanović je tada, malo nakon pjevačkog debija Dinamova šefa, iz Bruxellesa izjavio:

"Riječ je o jednom privatnom poduzetniku, nakupcu. To je taj novi HDZ, nova snaga. Koliko je god to grozno, toliko je ipak u toj grozoti dobro da ljudi vide kako se razlikujemo. Mi smo dva svijeta, te razlike su mnogo dublje nego što sam mislio."

No tada iz HDZ-a dolazi priopćenje kako Mamić nije njihov član.

“S obzirom na neistine koje iz Bruxellesa iznosi predsjednik Vlade Zoran Milanović, dužni smo izvijestiti da gospodin Zdravko Mamić nije član Hrvatske demokratske zajednice. Na Saboru HDZ-a održanom prošlog tjedna u KC Dražen Petrović nazočilo 5736 ljudi, među kojima su bila 432 gosta koji nisu članovi stranke nego su predstavnici sindikata, vjerskih udruga, poslodavaca, sporta, kulture, medija, nevladinih udruga, branitelja itd. Istupi bilo kojeg od njih ni danas niti u budućnosti ne mogu se povezivati s HDZ-om”, navodilo se u izjavi za javnost HDZ-a.

HDZ se tada na neki način odrekao donatora koji nije krio da je više puta donirao stranci. Veliki simpatizer HDZ-a tako je dobio “košaricu".

'Dao bih joj sve što imam da bude predsjednica'

Uoči kampanje za predsjedničke izbore 2019. godine Mamić je opet javno opisivao zašto je Kolinda za njega jedini izbor.

Svi moji članovi obitelji, svi na kojem imam utjecaj, kao i ja, dat će glas Kolindi Grabar-Kitarović jer je ona nešto najdivnije što je Hrvatska mogla dobiti. Miroslav Škoro je čovjek kojeg ja volim i poštujem, ali ja nisam prostitutka i nisam vrtirep, rekao je Mamić.

- Ne razumijem zašto ljudi oko nje ne nađu način, kad se špekulira jesam li ja njoj teret ili nisam, da kažu decidirano 'pokvarenjaci, zašto falsificirate'. Je li zlo ako je predsjednica pjevala ili plesala, ili je Mamić ispred predsjednice kleknuo, kada ona nije znala da je Mamić u predmetu nekom. Gdje je tu problem? Istina je jedina da sam ja bio simpatizer predsjednice, da sam bio pišljivi donator s 10.000 kuna. Njoj osobno bih dao sve što imam da bude ponovno predsjednica.

- Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ako postoji fotografija, a postoji sigurno, na njoj samo pjevamo ili plešemo, a to je rijetko, možda jedanput ili dvaput smo plesali. I treći put, ja sam kleknuo i rekao - predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život. To samo džek može, kleknuti pred ženu i reći boginjo moja - zaključio je Mamić u svojem stilu.