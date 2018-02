Mandžo podržao Bahtijarevića: 'Vrhunski doktor u Hrvatskoj'

Kakva je prednost imati ovako vrhunskog doktora u Hrvatskoj, kao što je veliko zadovoljstvo u reprezentaciji surađivati s osobom na koju se uvijek možemo osloniti.🔝💪🏻 #DrBahtijarević #PodrškaBahti

A post shared by Mario Mandžukić MM 17 (@mariomandzukic_official) on Feb 2, 2018 at 7:35am PST