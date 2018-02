Šefa bolnice dočekala šokantna poruka: 'Svi te mrze. Odlazi!!!'

Nakon što su roditelji djece iz Klaićeve pokrenuli su peticiju za ostanak dr. Zorana Bahtijarevića na mjestu ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb, njega je danas na ormariću u bolnici dočekala šokantna poruka.

"Od bolnice radiš privatnu prčiju!!! Uzalud ti peticija od roditelja kada te kolege mrze! Odlazi!!!", napisano je bilo markerom na ormariću.

Foto: Čitatelj

Bahtijarević se taman vratio s liječničkog simpozija u Ateni i potvrdio nam je incident.

- Jutros je na mom garderobnom ormariću osvanula poruka koju doista ne bih htio komentirati i spuštati se na razinu onoga tko ju je napisao. Jasno je da me neki od kolega ne vole, a to su u prvom redu oni od kojih sam godinama zahtijevao da rade svoj posao. No, u posljednje vrijeme primam toliko poruka podrške od kolega i djelatnika Klinike za dječje bolesti da me ovakve poruke u ničemu ne sputavaju. Sadržaj poruke više govori o onome tko ju je napisao nego li o meni, a pisao ju je jedan od pseudoznanstvenika koji svoju plaću nisu zaradili godinama, rekao nam je Zoran Bahtijarević.

Kako neslužbeno saznajemo, prema mlađim kolegama iz Klaićeve bolnice, koji su mu izrazili podršku potpisujući peticiju za njegov ostanak na poziciji ravnatelja, bilo je nedavno i verbalnih prijetnji od strane Bahtijarevićevih 'protivnika', a prijetilo im se u smislu da ce im posao stradati u dogledno vrijeme budu li mu i dalje pružali podršku.

Podsjetimo, raspisan je natječaj za novog ravnatelja, a Bahtijarević, koji je od 2016. vršitelj dužnosti ravnatelja nema pravo sudjelovati na natječaju za ravnatelja u novome mandatu jer nema status profesora ili docenta, iako je bolnicu odlično vodio od svibnja 2016.

Ovakav uvjet u statutu nemaju mnoge bolnice u Hrvatskoj, a Klinika za dječje bolesti tri puta je tražila od Ministarstva zdravstva da odobri izmjenu statuta klinike. Prva dva puta još u kratkome mandatu ministra Darija Nakića u vladi Tihomira Oreškovića 2016., a treći put sad, u mandatu ministra Milana Kujundžića. I nikad nisu dobili odgovor. Bahtijarević kaže da s tim nema problema, da uvjete za natječaj ne ispunjava, pa se na njega neće niti prijaviti.