Maneken 'Neprilagođeni' izbo je policajca u stanici u Splitu! Krenulo suđenje: 'Nisam kriv...'

U Splitu je počelo suđenje 33-godišnjem bivšem manekenu iz Ljubuškog Marinu Milićeviću za pokušaj teškog ubojstva policajca (60) kojeg je prošlog ljeta nožem napao u prostoriji za prijem uhićenika u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj. Tijekom kriminalističkog istraživanja policajca koji ga je priveo upitao je može li u toalet, navodno ga je tražio i cigarete, a kada je dobio dozvolu za toalet, ušao je u susjednu prostoriju i među oduzetim stvarima od počinitelja kaznenih djela pronašao džepni preklopni nož.. Vratio se u prostoriju i policajcu zadao više uboda po glavi i gornjem dijelu tijela.

Foto: Duje Klaric / CROPIX

Bio je pod utjecajem tableta i amfetamina, ali nije bio alkoholiziran, piše Dalmatinski portal.

Nakon stravičnog napada odjenuo je na sebe policijsku odoru i pokušao je pobjeći iz zgrade, ali na izlazu je naišao na pripadnike interventne policije koji su ga uhitili.

- Nisam kriv - kazao je danas na sudu kratko bivši maneken.

Foto: Duje Klaric / CROPIX

Njegov branitelj Vinko Gulišija predložio je da se na iduću raspravu u travnju pozovu žrtva i psihijatrica koja je vještačila okrivljenog, piše DP.

Miličević se uz manekenstvo pojavljivao u raznim glazbenih spotovima domaćih zvijezda. Na Instagramu se prozvao 'Neprilagođeni', na YouTube ima kanal pod istim imenom na kojem je objavljivao razne snimke, uključujući onu kad je otišao da mu tetoviraju glavu...