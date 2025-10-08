Obavijesti

Manijak kod Mokrica vozio 249 na sat: Presretač ga zaustavio

Piše Marta Divjak,
Manijak kod Mokrica vozio 249 na sat: Presretač ga zaustavio
Ilustracija

Nakon što su ga zaustavili, policajci su mu izdali prekršajni nalog zbog prebrze vožnje, a osim novčane kazne, zabranjeno mu je upravljanje automobilom na mjesec dana

Gotovo dvostruko većom brzinom od dopuštene autocestom A2 jurio je 40-godišnji hrvatski državljanin koji je u utorak navečer zaustavljen u blizini Mokrica. Opasnu vožnju zabilježili su policijski službenici Postaje prometne policije Krapina te ga zaustavili sa službenim vozilom - presretačem. 

Vozač je upravljao osobnim vozilom austrijskih registracijskih oznaka, iz smjera Krapine prema Zagrebu, pri brzini od 249 kilometara na sat, na dijelu autoceste gdje je maksimalna dopuštena brzina ograničena na 130.

Nakon zaustavljanja, policijski službenici uručili su mu obavezni prekršajni nalog zbog kršenja članka 54. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim je propisano sankcioniranje prekomjerne brzine. Uz novčanu kaznu, vozaču je izrečena i zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od jednog mjeseca.

