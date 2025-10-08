Obavijesti

FOTO Užas na A3: Jedan mrtav u teškoj nesreći, zatvorili promet. Stigao i helikopter Hitne pomoći

FOTO Užas na A3: Jedan mrtav u teškoj nesreći, zatvorili promet. Stigao i helikopter Hitne pomoći
Foto: čitatelj/24sata

HAK javlja kako je prekinut promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Slavonski Brod zapad i Lužani (193.km) u smjeru Bregane

Jedan čovjek poginuo je u teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 kod mjesta Lužani u srijedu u 6.51 sati, potvrdili su iz PU brodsko-posavske. Na mjesto nesreće stigli su Hitna pomoć i helikopterska hitna pomoć, kao i policija i vatrogasci. 

Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili da je zbog prometne nesreće prekinut promet između čvorova Slavonski Brod zapad i Lužani (193.km) u smjeru Bregane. Obilazak u smjeru Bregane je: čvor Slavosnki Brod zapad - DC49 - ŽC4244 - DC 525﻿﻿

Foto: Čitatelj 24sata
Foto: Čitatelj 24sata

