Mara ne prašta Alojziju: Sad se kajem što sam povukla tužbu

Mara Tomašević, supruga požeškog župana Alojza Tomaševića, nakon četiri mjeseca otkriva nam da žali što je povukla tužbu protiv supruga te pojašnjava zašto je to učinila.

- Povukla sam tužbu pod velikim pritiskom, a sad mi je žao. Ali bez obzira na sve, ono što sam iznijela u javnost je točno i to ne povlačim – rekla je Mara Tomašević dodavši kako još živi u istoj kući sa suprugom. Na pitanje od koga je pretrpjela pritisak samo je kratko odgovorila da je to bilo sa županove strane.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

O detaljima nije htjela govoriti nego je najavila da će se sve saznati na sudu. Pokušali smo doznati što o novonastalim stavovima supruge misli sam župan. Nije odgovarao na pozive nego je posao poruku: “Oprostite, ne mogu sada pričati.”

Kako je poznato, Mara Tomašević je 11. siječnja ove godine na Općinskom sudu u Požegi povukla sve tužbe protiv nasilnog supruga. Pozvala se na zakonske blagodati da ne mora svjedočiti protiv užeg člana obitelji. No bilo je to prekasno jer kod prvog ispitivanja u DORH-u, ponudili su joj tu mogućnost, što je ona odbila i tad su joj rekli da će sve što kaže ući u službeni spis. Na temelju istraženog i njene izjave 29. prosinca 2017. protiv Alojzija Tomaševića pokrenut je kazneni postupak, koji je i dalje u tijeku. Cijeli slučaj je s Općinskog suda u Požegi prebačen u Općinski sud u Slavonskom Brodu. Neslužbeno doznajemo da su suci požeškog suda tražili svoje izuzeće, tako da se uskoro očekuje početak suđenja Alojziju Tomaševiću, zbog nasilja koje je 3. listopada 2017. počinio nad suprugom.

Podsjetimo, županova supruga o svemu što je doživjela e-mailom je obavijestila predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. No u stranci nitko na to nije obratio pozornost, pa tako o tome nisu ni obavijestili Plenkovića. Kako je izašla sa svime u javnost, predsjednik HDZ-a ubrzo je izvijestio sve kako su pronašli mailove te da župan, ako se dokažu optužbe, neće moći ostati na dužnosti. No ne može ga smijeniti Plenković nego građani ili može sam odstupiti s dužnosti. Tomaševića su izbacili iz stranke, no i dalje vodi županiju. Župan je ovaj obiteljski slučaj lani šturo komentirao rekavši da nema ozbiljnih optužbi i da je puno toga krivo interpretirano.