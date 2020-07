Maras i Aleksić ispali, Prkačin i Sačić preskočili Škorine ljude i ulaze u Sabor. Kao i Glavašević

Od Bernardićevih protivnika su premoćno sa zadnjeg mjesta ušli Grbin i Hajdaš Dončić, ali ne i Zmajlović. Kalmeta je uspio sa zadnjeg mjesta, ali u Saboru više neće biti Steve Culeja niti Mire Kovača...

<p>Preferencijalni glasovi, ali i opći neuspjeh liste SDP-a su izmiješali karte na ovim izborima. Neki koji su se nadali sigurnom mjestu u Saboru su ispali, a ušli su drugi koji su bili na zadnjim ili nižim mjestima, ali su ih birači nagradili zaokruživši baš njihovo ime.</p><p>Među gubitnicima su svakako <strong>Gordan Maras</strong>, jedan od najaktivnijih SDP-ovaca koji je bio sedmi na listi u Zagrebu. I osvojio je 2.832 glasa, pa više neće vidjeti Sabor u novom mandatu. Njegovu sudbinu na listi dijeli i <strong>Goran Aleksić </strong>(Snaga) koji se mogao nadati prolazu jer je bio četvrti na listi u Zagrebu. Ali katastrofalan rezultat SDP-a u Zagrebu mu je zatvorio vrata Sabora jer ide tek prvo troje. . Povratnici u SDP, <strong>Ivo Josipović</strong> i <strong>Mirela Holy </strong>također nisu prošli na toj listi.</p><p>Nije prošao niti SDP-ov <strong>Mihael Zmajlović</strong> u sedmoj izbornoj jedinici s koje se borio s kraja liste. Ali su od Bernardićevih protivnika koji su gurnuti na kraj lista zato prošli premoćno <strong>Siniša Hajdaš Dončić </strong>u trećoj izbornoj jedinici i <strong>Peđa Grbin</strong> u osmoj izbornoj jedinici. Nevjerojatno, ali obojica su dobila više glasova od Bernardića u Zagrebu. Grbin je dobio čak 16.991 glas, a Hajdaš Dončić 14.485 glasova, dok je šef stranke dobacio do 13.775 glasova. I time je članstvo pokazalo <strong>Davoru Bernardiću </strong>što misli o potezu da završe zadnji na listama. </p><p>U HDZ-u se za Sabor preferencijalnim glasovima nisu uspjeli izboriti Miro Kovač i Stevo Culej. Iako su smatrali da su oni jaki na terenu, Culej je završio na oko pet posto glasova, a Kovač nešto više od četiri posto. Sabor će gledati na televiziji osim ako Plenković ne odluči da zamjene u Saboru nekoga od ministara koji će prepustiti svoje mjesto. Ali to će se ipak teško dogoditi. </p><p>Ali zato je u devetoj izbornoj jedinci sa 16.000 glasova, sa zadnjeg mjesta ušao Božidar Kalmeta. Nakon optužnica za izvlačenje milijuna u cestogradnji i nepravomoćne oslobađajuće presude, ovo je veliki povratak zadarskog moćnog HDZ-ovca. </p><p>I kod Škore je bilo zanimljivo i neke karte su izmiješane. Tako je Željko Sačić koji nije u Domovinskom pokretu preskočio drugog na lsiti, Zvonimira Lovrića iz Domovinskog pokreta i ulazi u Sabor zajedno sa Stjepom Bartulicom. </p><p>I u šestoj izbornoj jedinici je nezavisni kandidat na listi Domovinskog pokreta, istaknuto lice desnice, Ante Prkačin preskočio preferencijalnim glasovima i prvog i drugog na listi. I on ulazi u Sabor, a Slaven Dobrović ne. </p><p>U devetoj izbornoj jedinci je novinarka Karolina Vidović Krišto ušla u Sabor s trećeg mjesta i preskočila je drugog na listi Josipa Jovića. </p><p>Zanimljiv obrat se dogodio i kod liste Možemo u šestoj izbornoj jedinici. Nekadašnji SDP-ovac Bojan Glavašević je preskočio prvu na listi Danijelu Dolenec. Osvojio je 3.726 glasova što je više od četvrtine svih glasova na listi. Tako da Glavašević ostaje u Saboru. </p>