SDP okuplja vrh stranke nakon katastrofe: Hoće li Bero otići?

Pozivi na Bernardićevu ostavku krenuli su odmah nakon objave izlaznih anketa. Bernardić je zbog toga izvrijeđao i Biljanu Borzan, koja je rekla da je to bilo dosta ružno i nezasluženo

<p>Ovaj rezultat je loš za SDP i Restart, ja ne bježim od odgovornosti i spreman sam otići, rekao je sinoć <strong>Davor Bernardić</strong> nakon katastrofalnog rezultata SDP-ove koalicije, koja je skupila tek 41 mandat na izborima.</p><p>Upravo o njegovom odlasku, ali i o stanju vrha stranke i rezultatima izbora raspravljat će od 10 sati Predsjedništvo SDP-a na Iblerovom trgu.</p><p>A pozivi na ostavke krenuli su sinoć čim su objavljene i izlazne ankete.</p><p>Da sam na mjestu gospodina Bernardića dao bih ostavku još danas do ponoći - rekao je sinoć novinarima 24sata <strong>Gordan Maras</strong>.<br/> Davor Bernardić izvrijeđao je <strong>Biljanu Borzan</strong>, nakon što je na portalima pročitao njenu izjavu u kojoj je navela kako bi da je na mjestu Davora Bernardića podnijela ostavku. Borzan je to potvrdila za Slobodnu Dalmaciju.</p><p>- Da istina je, ali zaista ne želim ponavljati što mi je rekao. Bilo je dosta ružno. Ali to je bilo nezasluženo, ja sam bila korektna prema njemu. Ponavljam, rekla sam, da bih ja, da sam na njegovom mjestu, dala ostavku. A on neka postupi kako misli da doliči nakon ovakvog poraza. Ali opraštam mu je jer je očito bio pod velikim stresom - rekla je Borzan.</p>