Marić: Da ih se isključi i dalje je sustav u minusu od 10 milijardi

Saborski zastupnici raspravljaju o izvršenju proračuna za prvo polugodište ove godine. Ministar financija Zdravko Marić rekao je da je proračun lani po prvi puta doveden gotovo do uravnoteženja, a očekuje pozitivne trendove javnih financija i ovoj godini. Ministar je ponovio da isplata mirovina ni u kojem slučaju neće doći pitanje te najavio i u idućoj godini nastavak povećanja osnovice za plaće javnih i državnih službenika.

- Za mirovine ove godine iznos se penje na 41 milijardu kuna tako da će biti potrebno osigurati dodatnih 900 milijuna kuna do kraja ove godine, ali poruka s ove govornice za umirovljenike, nema nikakve brige, sredstva će biti osigurana i isplata mirovine ni pod kojim znakom pitanja nije - rekao je Marić. .

Kazao je kako je osnovica plaće porasla više od 11 posto svim državnim i javnim službenicima, te da vlada i u idućoj godini planira daljnje povećanje osnovica. Zastupnici su raspravu iskoristili da ministra pitaju zašto smanjenje PDV-a nije dalo očekivane rezultate, a teme su bile i dugovi u zdravstvu te povlaštene mirovine.

- Da budemo iskreni, nismo ni očekivali da će u potpunosti doći do pada tih cijela, ali zapravo kada gledate voće je pojeftinilo i meso dok su povrće i riba poskupili. To samo pokazuje da nije sve baš samo isključivo u domeni porezne politike - kazao je ministar Marić.

Željka Jovanovića (SDP) zanimalo je koliko je zadovoljan s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem koji u tri godine nije uspio osigurati fiskalno održiv zdravstveni sustav.

- Hrvatsko zdravstvo nikad nije raspolagalo s više novaca, a istovremeno zadovoljstvo zdravstvenih radnika nikada nije bilo manje, liste čekanja sve duže, a neplaćanje sve veće. Možete li nešto učiniti da dođe drugi čovjek na čelo zdravstvenog sustava koji će moći zdravstvo učiniti fiskalno održivim i zašto ne dignete kredit kada su kamate male da platimo ovaj dug i da tako počnemo plaćati u roku od 60 dana jer će to u startu značiti 30% manje troškove za zdravstveni sustav - pitao je SDP-ovac.

Nezavisnom Tomislavu Žagaru ponekad se čini da bi bilo dobro da policija izda zabranu pristupa drugim ministrima da se Mariću ne mogu približiti na udaljenost manju od 50 metara.

- Zašto to govorim? Ovih dana se pojavilo u medijima da je jedna od mogućnosti rješavanja dugova prema veledrogerijama je i zaduživanje države da se taj dug isplati. I tu ne vidim ništa problematično, vi to možete napraviti. No moje pitanje je na koji način vi kao ministar možete s drugim kolegama razgovarati, od njih možete tražiti pokriće za ono što oni traže za svoja resorna ministarstva. Što je ministar Kujundžić radio cijelo vrijeme? Zbog čega nema nekakav jasan plan što će se dogoditi ako vi i podignete kredit i riješi dugove, za koje vrijeme će opet ti dugovi nastati - upitao je.

Ministar Marić uzvratio je da s kolegama iz Vlade ima vrlo kvalitetan i konstruktivan dijalog oko brojnih stvari, ali i poručio da ima tema oko kojih se ne slažu.

- Neosporna činjenica je da je sustav kvalitetan i jako malo zemalja ima takvu kvalitetu, dostupnosti i raspoloživost zdravstvenih usluga. S druge strane financijski aspekt je nešto na što svi skupa trebamo staviti pozornost - kazao je Marić.

Oporba je u raspravi otvorila i pitanje povlaštenih mirovina te pitaju zašto se one ine razdvoje od radničkih mirovina. Navode da nerješavanjem tog pitanja zapravo kupuju glasove. Ministar Marić uzvratio je da se za sve mirovine po posebnim propisima izdvaja 5,9 milijardi kuna, ali i naveo da se one kolokvijalno ružno zovu povlaštene mirovine.

- Da ih se isključi i dalje je sustav u minusu od 10 milijardi. I sami dobro znate da su hrvatski branitelji zadužili ovu državu, a radili su prije i poslije toga - rekao je Marić.

Ivan Šuker (HDZ) uzvratio je oporbi da branitelji nisu otišli u mirovinu bez dana radnog staža.

- Ne možete negirati da su oni radili i uplaćivali u sustav - poručio je Šuker.

Njegov kolega Josip Đakić ustvrdio je kako su mirovine branitelja trn u oku lijeve političke opcije.

- Stalno ih prozivaju i vrijeđaju da su privilegirani, a svi su imali istu mogućnost braniti državu na poziv prvog predsjednika - kazao je Đakić koji je ujedno i čelnik HVIDRA-e.

Gordan Maras (SDP) upozorio je da je ova retorika vrlo opasna, a vjeruje da se većina branitelja razumije da politiku treba maknuti od HVIDRA-e, koja se zloupotrebljava za jednu stranku. Odbacio je teze da su oporbi braniteljske mirovine trn u oku.

- Ovo je poziv na netrpeljivost. Đakić zloupotrebljava udrugu za političke svrhe - uzvratio je Maras.