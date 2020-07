Naglasio je da se ni\u0161ta ne\u0107e dogoditi preko no\u0107i te da \u0107emo barem dvije godine biti u Europskom te\u010dajnom mehanizmu (ERM-2) te da nakon toga o\u010dekujemo ispunjavanje svih kriterija i formalno uvo\u0111enje eura. Misli da je to dovoljno vremena da se svi skupa pripreme i da se maksimalno smanje negativni efekti uvo\u0111enja eura.\u00a0

- Vrlo dobro \u0161to smo uspjeli bez obzira na ono \u0161to se dogilo s pandemijom

- Da nismo taj posao doveli sada do kraja izgubili bi puno vi\u0161e vremena - rekao je guverner HNB-a Boris Vuj\u010di\u0107 koji je dodao i da je dobro \u0161to se sve odradilo bez obzira na sve doga\u0111aje oko pandemije.\u00a0

Dodaje da ulazimo u razdoblje u kojem moramo zadovoljjiti nominalne kriterije konvergencije te je rekao da smo u dobrom polo\u017eaju da nastavimo s makroekonomskim politikama koje smo imali i prije krize.

- \u0160to se ti\u010de HNB-a bitna stvar je da smo ovime u\u0161li u proces bliske suradnje s Europskom sredi\u0161jom bankom. To zna\u010di da smo od jeseni \u010dlanica bankovne unije, odnosno oni preuzimaju nadzor nad hrvatskim bankama - rekao je Vuj\u010di\u0107 i dodao da to zna\u010di da \u0107emo imati predstavnika u sredi\u0161njem supervizorskom tijelu s istim praivma obvezama kao i ostale \u010dlanice, ali i to zna\u010di i da ulazimo u sustav zajedni\u010dke sanacije.