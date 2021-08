BDP nam je u drugom kvartalu skočio za 16,1 posto, a ministar financija Zdravko Marić rekao je u Dnevniku HTV-a da smo, prema dostupnim podacima, u zoni rasta od 7 posto na godišnjoj razini.

- Osobna potrošnja i izvoz roba su iznad naših očekivanja. Moram priznati da su investicije nešto ispod, bez obzira na visoku stopu rasta od 18 posto. No možemo sve skupa biti zadovoljni s ovom stopom rasta nakon, možemo to reći, povijesno najvećeg pada u drugom tromjesečju prošle godine uslijed zaključavanja, sada imamo povijesno najviši rast, iznad očekivanja i mislim da imamo dobru perspektivu za ovu godinu - rekao je i dodao da se sve usporedbe rade s 2019. godinom.



- Jako mi je drago da su u ovom drugom tromjesečju na proizvodnoj strani "jako potegnuli" građevina, trgovina na malo i prerađivačka industrija - kaže i dodaje da je i prvo tromjesječje bilo jako dobro, a minus od 0,2 posto je u blagom padu investicija.





- Međutim imamo jako velika očekivanja od investicija, kako javnih tako i privatnih, obzirom da kreće implementacija Nacionalnog programa oporavka i stabilnosti u kojem su investicije značajno zastupljene - naglasio je i dodao da su u godišnjim projekcijama računali da su noćenja za srpanj i kolovoz na 68 do 70 posto.



- Ona su trenutno na razini od 83 do čak 93 u kolovozu. Pratimo i vrijednosti fiskaliziranih računa. Nakon rasta od 5 posto u srpnju u odnosu na srpanj rekordne 2019., u kolovozu imamo rast od gotovo 21 posto u odnosu na kolovoz 2019. Sve to skupa govori da bi treće tromjesečje trebalo nastaviti ovaj trend dobrih gospodarskih ostvarenja - naglasio je Marić.



Očekivani rast BDP-a na jesen će morati revidirati.

- Već sada neke naše preliminarne projekcije, prema sada raspoloživim podacima i svim našim projekcijama i saznanjima, mi smo sada u zoni stope rasta od nekih 7 posto na godišnjoj razini - rekao je i dodao da se ovaj trend "preljeva" u proračun na prihodovnoj strani.



- Prihodi su dobri, možemo svi zajedno biti zadovoljni. S današnjim danom porezni su prihodi gotovo na razini 2019. godine. Posebno me raduje što su doprinosi u mirovinsko osiguranje iznad 2019. godine. Mi imamo najviše osiguranika mirovinskog osiguranja, preko milijun i 600 tisuća, dakle najveći broj u zadnjih 13 godina. Tomu treba pridodati i rast realnih plaća i sve ono što je doprinijelo rastu osobne potrošnje. Međutim, ono na što se sigurno još treba staviti fokus jeste rashodovna strana državnog proračuna. U tome se krije rješenje ili ključ izazova održivosti javnih financija - kaže.

Oprezan je kad se radi o predviđanju deficita u proračunu.



- Prihode imamo više od očekivanih, međutim još uvijek imamo dosta visoke pritiske na rashodovnoj strani proračuna. Za neke od njih nam je drago npr. indeksacija mirovina, kako sreće da možemo i više za njih izdvajati. Međutim, znamo da situacija sa zdravstvom, s javnom upravom po pitanju plaća, kao i nekih drugih stavki stavlja dodatne pritiske na izvršenje ove godine, ali ništa od toga neće doći pod znak pitanja - kaže Marić.



I on je komentirao promjene u sustavu potpora.



- Imali smo već nekoliko sastanaka i do utorka ćemo obznaniti novosti. Vidimo da su mjere dale svoj obol i rezultat i na neki način idemo prema sljedećim koracima, ali ako vidimo da je ponovno došlo do pogoršanja, što se nadamo da neće, gospodarske mjere moraju ponovno biti tu, adekvatne i pravovremene - rekao je i dodao da još uvijek postoje sektori koju su ugroženi te da se potpore ne ukidaju u potpunosti.

Komentirao je i 'slučaj jahta' i rekao da Povjerenstvo još nije tražilo njegovo očitovanje, ali da pretpostavlja da su tražili očitovanja od pojedinih službi - carinske uprave, porezne uprave, HBOR-a.





- Ja sam to rekao sve javno do sada, naravno ako budem još nešto trebao Povjerenstvu dostaviti, to ću i učiniti. Međutim, smatram da na osnovu svega što je javno izrečeno, da će njihova odluka biti vrlo jednostavna i da neće biti potrebe za pokretanje postupka - rekao je.