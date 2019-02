Marić: 'Neke stvari iz izvješća dižu jednu vrstu zabrinutosti'

Ministar financija Zdravko Marić govorio je o gospodarskom rastu u Dnevniku Nove TV gdje je kazao da postoji 'jedna vrsta zabrinutosti'.

- Neke stvari koje su vidljive iz izvješća, sigurno da dižu jednu vrstu zabrinutosti. S druge strane u brojci od 2,3 posto rasta u zadnjem tromjesečju, vidljiv je jedan nastavak dobrog trenda, dobre potrošnje koja je glavni pokretač gospodarskog rasta. Raduje me rast investicija preko šest posto. Iz svega toga treba izvući određene pouke, jer je, s jedne strane, loš performance industrije, a s druge strane i dalje visoka ovisnost o uvozu. Na tome svi skupa trebamo raditi - rekao je.

No istaknuo je da ipak ne trebamo strahovati od krize iz 2008. godine.

- I u dobrim vremenima trebamo se zaštiti od loših vremena. Ta godina je značila krizu u cijelom svijetu, u Hrvatskoj je značila krizu od 6 godina. Trebamo činiti sve kako bi stabilizirali javne financije, kako bi se stimulirala gospodarska klima. Ako se i dogodi to, da dođe do nekih poremećaja, bilo eksternih, bilo domaćih, da ipak budemo pripremljeniji. Hrvatska je svih tih šest godina imala slobodan pad, cijelo vrijeme pad BDP-a - rekao je.

Na pitanje što znači izlazak iz ekonomskih neravnoteža, odnosno izvješće Europske komisije prema kojemu Hrvatska više nema prekomjerne ekonomske neravnoteže i sada bilježi ekonomske neravnoteže, Marić je rekao:

- To je jako dobra vijest, jer nakon izlaska iz prekomjernog deficita, sada smo izašli iz prekomjernih ekonomskih neravnoteža. To je jedan standardni obrazac analiza svih zemalja članica. Hrvatskoj je 2016. godine prijetilo da padne u najniži razred, a sada Hrvatska u zadnje tri godine ide u dobrom smjeru i to se potvrđuje izvješćem. To je izvješće od 70 stranica koje čitaju sve zemlje članice, investitori, kreditne agencije, rejting agencije i uzimaju u obzir prilikom odluke o investiranju i prilikom odluka koju kamatu naplatiti Hrvatskoj. Nadam se da će to imati refleksije, nama je to izuzetno važno u vezi planova za financiranje i refinanciranje.

Za kraj je kazao da će požrtvovno i predano raditi svoj posao dok god je ministar financija.