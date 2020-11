Marić o mjerama za ugostitelje: 'U Vladi tražimo pravičan način'

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u ponedjeljak, uoči sastanka s poduzetnicima i ugostiteljima, da u vladi "gledaju i traže pravičan način kako pokriti sve okolnosti koje su nastupile"

<p>Naime, nakon sastanka u petak predstavnici vlade te poslodavaca i ugostitelja sastat će se i danas kako bi probali dogovoriti mjere pomoći dijelu gospodarstva kojem je zbog borbe protiv širenja pandemije koronavirusa "zaustavljeno" poslovanje. </p><p>O mjerama kompenzacije najprije ćemo razgovarati s poduzetnicima i ugostiteljima, a onda i pred javnosti, ponovio je ministar <strong>Zdravko Marić </strong>odgovarajući na pitanja novinara u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) gdje se održava konferencija o investicijama u sportu. </p><h2>POGLEDAJTE VIDEO: Ugostitelji poslužuju zadnje kave</h2><p>Kako su neki ugostitelji najavili da će prosvjedovati u Zagrebu te u podne pred Ministarstvom financija simbolično upaliti lampion, novinari su pitali ministra Marić i hoće li biti tada u Ministarstvu, na što je rekao da hoće ako do tada završi sastanak s ugostiteljima.</p><p>Upitan hoće li premijer <strong>Andrej Plenković</strong> imati slabiji tempo zbog izolacije u kojoj se nalazi, potpredsjednik vlade i ministar financija je rekao da rade kako su planirali.</p><p>Inače, sastanak predstavnika Vlade s predstavnicima poslodavaca i ugostitelja najavljen je za 10,30 sati u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Kako je ranije najavljeno na njemu će sudjelovati nekoliko ministara te predstavnici ugostiteljskih udruga i HUP-a, s ciljem da dogovore odnosno čuju što im Vlada predlaže kao mjere za obeštećenje zbog zatvaranja poslovanja uslijed pogorošanja epidemiološke situacije u zemlji.</p><p>Iz HUP-a su i danas poručili kako očekuju da vlada na tom sastanku predstavi konkretne mjere za pomoć dijelu gospodarstva kojem je zbog borbe protiv širenja pandemije koronavirusa "zaustavljeno" poslovanje, pri čemu inzistiraju da se prihvati jedan od dva modela obeštećenja koje su ranije predstavili.</p><p>Prvi model obeštećenja dugoročnijeg je karaktera i temelji se na nekoliko mjera, primjerice smanjenju stope PDV-a na pet posto na razdoblje od tri godine te dugoročno na 13 posto za sve ugostitelje, potom nastavku potpora za očuvanje radnih mjesta do travnja 2021. što znači 4.000 kuna uz otpis pripadajućih poreza i doprinosa (do 1. svibnja 2021.). Predlažu i obeštećenje od 10 eura po četvornom metru prostora te "covid" kreditiranje uz državne potpore kako bi se osigurala likvidnost, tj. HAMAG-BICRO krediti za likvidnost na tri godine uz dodatne ciljane garancije i moratorij kreditnih obveza za poduzetnike kojima je onemogućen rad.</p><p>Drugi model obeštećenja temelji se na osiguranju prihoda samim poduzetnicima, a ne samo za radnike i njihove plaće, i to u iznosu od 50 posto prometa iz istog razdoblja prošle godine, kao direktna dotacija iz koje se isplaćuju i radnici uz oprost doprinosa. Taj model uključuje i oslobađanje od svih fiksnih obveza za vrijeme trajanja "lockdowna" na svim razinama vlasti i to najamnina, komunalnih naknada, komunalnih usluga poput odvoza smeća, vodne naknade spomeničke rente i sl.</p>