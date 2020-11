Za njih mjere ne vrijede: Uhitili vlasnicu kafića kod Biograda, a u udruzi u Zagrebu našli i drogu

Zagrebačka i zadarska policija ovog su vikenda provodili nadzor ugostiteljskih objekata i provodili racije, a osim što su "pali" vlasnik i vlasnica kafića, uhvaćen je i zaraženi mladić u BMW-u

<p>Biogradski policajci u Turnju su zatekli šestero ljudi u kafiću koji je trebao raditi do 22 sata. Bilo je 23.25 sati u petak i to pred potpuni lockdown za kafiće u subotu. Nisu se pridržavali epidemioloških mjera, a vlasnica im je posluživala piće.</p><p>Policajci su uhitili vlasnicu kafića (22) i kazneno je prijavili za širenje i prenošenja zarazne bolesti - potvrdila je <strong>Ivana Grbin, </strong>glasnogovornica policije u Zadru.</p><p>Osim što je policija provodila nadzor nad ugostiteljskim objektima u Zadarskoj županiji, policijski službenici u Zagrebu su imali pune ruke posla.</p><p>U noći na nedjelju u noćnim satima u suradnji s Državnim inspektoratom i Službom za inspekcijske poslove Područnog ureda civilne zaštite Zagreb proveli su racije na području zagrebačke policijske uprave.</p><h2>Korona, marihuana i oružje</h2><p>U udruzi u Koturaškoj ulici u Trnju tijekom racije, inspektori Civilne zaštite utvrdili su kršenje Odluka Stožera Civilne zaštite. Objekt je prekoračio radno vrijeme te je unutar prostora bilo 24 ljudi. Državni inspektorat je izdao mjeru usmene zabrane obavljanja neregistrirane ugostiteljske djelatnosti u prostor, najkraće na 30 dana.</p><p><br/> <br/> Policija je u službene prostorije na kriminalističko istraživanje dovela 40-godišnjeg predsjednik udruge, koji je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Širenja i prenošenja zarazne bolesti“ iz članka 180. stavak 1. Kaznenog zakona.</p><p>Ujedno, u prostoru su pronađene i dvije uzgojene sadnice marihuane zbog čega će vlasnika kazneno prijaviti. Oduzet mu jep plinski pištolj i dva komada patrona, mačeta, sablja, samostrel i preklopni nož. Zbog plinskog pištolja i patrona provest će se prekršajni postupak temeljem čl. 27. st. 2. i čl. 30. St. 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.</p><p>U istom tom prostoru policija je zatekla i dvije žene. Mlađoj (25) je pronađena manja količina marihuane i speeda te 42-godišnjakinji drobilica s marihuanom. Policajci s Trnja provest će kriminalističko istraživanje.</p><h2>Samoizolacija u BMW-u</h2><p>Zagrebački prometni policajci također su imali posla. U subotu oko 23 sata u Ulici Tuškanac, zaustavili su 19-godišnjaka u BMW-u kojemu je izrečena mjera "Covid - liječenje u kući" do 5. prosinca, a koju je trebao izvršiti na adresi prebivališta. </p><p> Po isteku mjere, policijski službenici iz Centra će provesti kriminalističko istraživanje i podnijeti kaznenu prijavu zbog počinjenja kaznenog djela širenja i prenošenja zarazne bolesti.</p><p> </p>