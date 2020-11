Ogorčeni poduzetnici: Pitam se jesam li pogriješio. Nismo se još oporavili ni od prvog lockdowna

Zaista nemamo sreće. Početkom ožujka ove godine samo nekoliko dana nakon otvaranja pogodio nas je lockdown u kojemu smo izgubili oko 35.000 kuna, kaže ugostitelj iz Slavonskog Broda

<p>Većina osječkih ugostitelja nezadovoljna je novim mjerama zatvaranja lokala. Dosad su ionako poslovali s prepolovljenim brojem gostiju i lokali su većinu dana bili doslovno prazni. Boje se da će ih nova odluka o zatvaranju dotući. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><h2>'Ako ne bude druge, dostavljat ćemo fiš'</h2><p>- Nadao sam se da neće zatvoriti restorane, da će nam ostaviti još malo mogućnosti da radimo sa par stolova, iako tih par stolova nije zarada kojom možemo pokriti plaće za devet djelatnika, ali, eto, radili bismo kako tako. Jer, sve je bolje nego ništa obzirom da nam je ovo primarni posao od kojega živimo. Svi imamo obitelji koje prehranjujemo. Mi imamo devet zaposlenih, nismo veliki restoran ali imamo grijanu terasu. Nakon prvog lockdowna smo otrpjeli gubitak posla više od 50-tak posto. Morao sam otpustiti jednog djelatnika. Što će sad biti nemamo pojma. Trudit ćemo se da zadržimo radnike. Bit ćemo sretni ako nas uopće otvore 21. prosinca jer nama kao ribljem restoranu Badnjak nosi jako dobar posao - kaže nam <strong>Denis Šoštarić</strong> koji sa partnerom <strong>Ninoslavom Korparom</strong> vodi restoran 'Čarda kod Baranjca' specijaliziran za riblju ponudu.</p><p>Iskoristili su, kažu, pomoć države za radnike u prošlom naletu Covida. Iako im je tada obećano da neće morati platiti doprinose za radnike, to su na kraju ipak morali učiniti.</p><p>- Ta mjera učinila je da budemo na nuli donekle. Nadamo se da će i sada biti ta mjera jer bez nje smo u jako velikom problemu. Srećom pa u ovaj posao nismo ušli s nekim kreditom; plaćamo najam i režije. No, i to će biti problem jer to moramo platiti bez obzira što smo zatvoreni. Država je obećala da će pomoći u obeštećenju izgubljene dobiti za nas poduzetnike, ali nisam siguran da će se to dogoditi - kaže Denis kojemu je ovo jedini posao kojega ima i od kojega živi.</p><p>Kaže da je sretan što mu supruga radi u drugoj branši pa će sada bar imati njena primanja za život. Razmišljaju i o drugačijim načinima poslovanja.</p><p>- Mi nismo restoran koji je do sada imao dostavu pa razmišljamo da ju uvedemo, iako većina naših gostiju voli doći k nama upravo stoga što svu hranu koju spravljamo služimo direktno sa vatre; fiš u kotliću, šarana na rašljama, ribu sa žara. To je nekako nezamislivo nositi na dostavu no, ako ne bude drugog načina, pokušat ćemo i to - kaže Denis.</p><h2>'Bio sam optimističan, sad se pitam jesam li pogriješio'</h2><p>Opcija za drugačiji oblik poslovanja nema <strong>Igor Marković</strong> koji sa suprugom vodi fitness dvoranu Dux Fit u Osijeku. Dvorana je na 1000 kvadrata, otvorena prije godinu i pol. Supružnici su bili sretni kada su je otvorili jer su mislili da je to ostvarenje njihovog sna.</p><p>- U najmu smo. Srećom pa se nismo odvažili na dizanje kredita i gradnju nečega svoga. No, ni najam nije mali; 25 tisuća kuna koje moraš platiti radio, ne radio. Više od 12 godina radio sam za ovo, a sada imam grč u želucu od svega. Zadnjih deset mjeseci nam je borba i natezanje. Obzirom da oboje živimo od ovog posla, kad ostanemo bez prihoda, kod nas je to totalna besparica. Srećom pa živimo kod roditelja i nemamo djece jer bi nam to dodatno otežalo položaj - kaže razočarano Igor dodajući kako nije razmišljao da bi 'čuvanje jaja u istoj košari' jednoga dana mogao postati problem.</p><p>- Bio sam super optimističan kada sam krenuo u posao, a sada se pitam da li sam pogriješio i tko će od nas svoje, supruga ili ja, krenuti tražiti drugi posao jer tko kaže da se sve ovo neće događati i nadalje - kaže dodajući kako zapošljavaju pet osoba.</p><p>- Nismo se oporavili ni od prvog lockdowna koji nas je dočekao nedugo nakon otvorenja. Izgubio sam 50 posto korisnika, cijeli segment ljudi između 35 i 55 koji su redovno dolazili a sada se vjerojatno boje Covida. Dolaze srednjoškolci i mladi, dnevno 80 ljudi kroz cijeli dan na 1000 kvadrata. U špici je bilo 25 ljudi u jednom trenu i dvorani što znači da baš i nismo legla zaraze. Nadao sam se dodatnim mjerama jer bolje je raditi ikako nego nikako. Prošli lockdown sam imao sreće jer sam koristio sredstva za stručno osposobljavanje i htio sam te radnike zaposliti uz državno sufinanciranje, ali nisam to uspio realizirati zbog manjka prometa. Sada ne znam da li ćemo išta dobiti jer smo mi registrirani kao Udruga - kaže Igor koji, sve i da ih sve ponovo otvore 21. prosinca, od toga neće imati ništa jer u dvoranama za fitness vježbanje 'špica' su 9, 10 i 11 mjesec, potom proljeće. </p><h2>'Moja cijela obitelj živi od ovoga'</h2><p>Zatvaranjem je razočarana i Osječanka <strong>Kristina Perković</strong>.</p><p>- Mogli su ići na ograničen broj, manje stolova, bilo što. Meni osobno ta situacija pravi veliki problem jer moja cijela obitelj živi od ovog posla. Naime, kafeterija je u mom privatnom vlasništvu. Samohrani sam roditelj dvoje blizanaca osnovnoškolaca i živim sa roditeljima. Tata je nezaposlen, a mama ima mirovinu od 1500 kuna. Što da radim sada?! Od čega da živim? Moja je kafeterija velika, imamo odvojeni pušački dio, imamo veliku terasu, prostora toliko da za svakog gosta mogu osigurati i 8 kvadrata a ne 4 koliko je Stožer tražio. Dobili smo pohvalu od našeg osječkog stožera da se pridržavamo svih mjera. Nitko od nas djelatnika nije obolio od Covida. Nismo izvori zaraze jer niti nemamo toliko gostiju da bismo širili zarazu. Promet je pao za 60 posto. I ovako smo životarili. Što sada? Tko će meni nadoknaditi taj gubitak? Još ako ne budu dali radnicima nadoknadu, ne znam tko će mi raditi i kad budemo otvorili opet. Jedva čekam da ova godina prođe - očajna je Kristina koja je zadnje dana poslovanja, u petak, imala gostiju više nego posljednjih mjeseci. Svi su, čini se, došli na 'oproštajnu ' kavu i druženje, prije novih zatvaranja lokala.</p><h2>Adventske kućice u Brodu ostaju zatvorene</h2><p>U Slavonskom Brodu su uredili Korzo uoči blagdana, a iako do 21. prosinca ugostitelji neće moći imati otvorene kafiće i restorane, zamjenik gradonačelnika, <strong>Hrvoje Andrić</strong>, nada se da će se epidemiološka slika popraviti i da će doći do popuštanja mjera. </p><p>Adventske kućice, njih 14 koje su zakupili ugostitelji i obrtnici neće biti otvorene, djelatnici Komunalca unatoč tome rade na kićenju Korza, a i cijelog grada i to je ono što će Brođanima biti poklonjeno za Božić. Klizalište koje je već postavljeno najvjerojatnije neće biti otvoreno, ali takva će odluka biti donesena temeljem naputka nacionalnog Stožera i epidemiologa.</p><p>- Zaista nemamo sreće. Početkom ožujka ove godine samo nekoliko dana nakon otvaranja pogodio nas je lockdown u kojemu smo izgubili oko 35.000 kuna. Nakon toga došlo je ljeto i nastojali smo se izvući iz krize, sve što smo zaradili reinvestirali smo u prostor i terasu i sada ponovo moramo zatvoriti. Ne razmišljam promijeniti posao jer ovo je jedno što volim i što znam raditi. Ne znam što učiniti, možda nisam objektivan, ali sam žalostan i tužan. Mjere trebaju, ja nisam protiv, ovo nije obična gripa, ovo je nešto ozbiljno, ali ako vani može sve drugo raditi, tržnice, kiosci, trgovine, ljudi hodaju, jer ih ne možeš zaključati u kuće ako nije policijski sat, možda je trebalo ovo drugačije urediti - priča nam Nadin Knežević (50) suvlasnik Caffea Mozart u Slavonskom Brodu.</p><p>Kaže da ljudi kod njega ne mogu sjediti dva sata, zbog hladnoće se mogu zadržati desetak minuta i popiti kavu i razmijeniti par riječi.</p><p>- Kolega i ja će ovime izgubiti više od 10.000 eura. Ima nas četvero i nitko neće biti otpušten, ali ne znamo kako ćemo s ostalim obvezama, plaćanje najma, obavezama prema državi, za mirovinsko i zdravstveno. Izgubio sam zdravlje, zapostavio sam svoju obitelj samo da bi ovo radilo kako treba. Ako treba zatvoriti onda treba sve zatvoriti i na neki način obešteti nas. Imamo četvero zaposlenih i nikoga nećemo otpustiti, trpjet ćemo dokle možemo, ako bude potrebno dignuti ćemo i kredit. Osobno mislim da nećemo otvoriti 21. prosinca jer do tada se sigurno neće situacija poboljšati – kaže Knežević.</p>