Marić o plaćama u zdravstvu: Sve u skladu s mogućnostima

Rekao bih da je sada pravo vrijeme kad svi misle da trebaju tražiti povećanje plaća, jer završila je ljetna stanka i ulazimo u izborne cikluse pa je logično da se upućuju prijedlozi, odgovorio je ministar financija Zdravko Marić na pitanje ima li mjesta za povećanje plaća u zdravstvu, ali i obrazovanju koji se traže.

Poručio je kako vodi brigu i prati ukupnu politiku plaća svih zaposlenih u državnoj i javnoj upravi, ali i plaće na razini cijelog gospodarstva. Podsjetio je da je Vlada poreznim izmjenama doprinijela da plaće porastu no svjestan je i da su u dijelu gospodarstva one rasle zbog nedostatka radne snage. U javnosti se spominjalo da je ministar financija ljut jer su pojedini ministri davali obećanja o rastu plaća, a njega nisu ništa pitali pa se postavilo pitanje je li ljut na ministra zdravstva Milana Kujundžića:

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Pustimo emocije, nema tu ljutnje, nema ničega. Mi imamo interne razgovore, u utorak sam bio na sastanku na njegov poziv i rekao sam što imam za reći. Razgovori i pregovori se nastavljaju, mislim da ćemo sutra na Vladi odlučiti o imenovanju tih pregovaračkih odbora - rekao je Marić.

Tvrdi da je u dobrom odnosu s ministrom Kujundžićem, a na pitanje je li prezahtjevan, ministar financija odgovara:

- To je normalan odnos između pojedinih ministar. Imamo dobar odnos niz godina se poznajemo, sada smo ministri, on zdravstva, ja financija. Logično i normalno je da se u određenim stvarima ne možemo i nećemo u potpunosti složiti, ali rekao bih da je najvažnije da funkcioniramo kao kolege i pronađemo najbolja rješenja - poručio je Marić.

Na pitanje je li znao da će ministar zdravstva na svoju ruku parafirati ugovor o povišicama u zdravstvenom sustavu odgovorio je kako ne bi htio ulaziti u analize.

- Važno je da se pregovori nastavljaju, dobro je da se određene strasti smire. Nitko ne negira želju volju i namjeru da plaće svih zaposlenih rastu, ali sve u skladu s mogućnostima - poručio je ministar financija.

Smatra da imamo sjajno medicinsko osoblje od tehničara, medicinskih sestara, pomoćnog osoblja do liječnika, koji rade fantastičan posao.

- Mislim da imao sjajnu kvalitetu usluge i vidimo kod zahtjevnih operativnih zahvata do tekućih poslova koje obavljaju, kao građani mislim da sigurno možemo biti zadovoljni no stvari uvijek mogu biti bolje, no u isto vrijeme ne možemo zanemariti činjenicu da je financijski taj sustav u poprilično nezavidnoj situaciji i da se mora tražiti rješenje - kazao je Marić.

Novac za najavljeno povećanje osnovice za državne i javne službe od 1. rujna biti osiguran. Na pitanje 'buše li mu kolege previše proračun' svojim zahtjevima odgovara:

- Ma dobro, sad taj glagol bušiti. Rekao bih da je normalno i logično da dolaze određeni zahtjevi, ali moja zadaća je briga o ukupnom proračunu i zaštiti poreznih obveznika, a ključno je zadržati stabilnost financija koju imamo. Moramo mudro promatrati cijelu problematiku i u skladu s našim mogućnostima djelovati - poručio je ministar financija.

Podsjetio je da se razgovori sa sindikatima u obrazovanju oko povećanja plaća ne odvijaju, a vidjet će se što će budućnost donijeti.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar rada Josip Aladrović nada se da neće doći do štrajka u zdravstvu koji se najavljuje, jer je uvjeren da će se "pronaći i dogovoriti obnova granskog kolektivnog ugovora na zadovoljstvo svih". Na pitanje je li premijer Andrej Plenković spreman popustiti zahtjevima sindikata u zdravstvu, Aladrović je ponovio da je Vlada jedinstvena u svojim stavovima i očekuje horizontalno povećanje plaća..

- Vlada je jednoglasna u pogledu toga kako treba neke stvari formulirati. Naravno da ministri iz svojih resora zagovaraju određene izmjene koje smatraju da bi bile pozitivne, ali Vlada će definitivno donijeti stav i ispregovarati taj stav koji će biti na zadovoljstvo svih - poručio je Aladrović.