Marić: Odluka će biti politička, ali prvenstveno ekonomska

Ministar financija Zdravko Marić i ministar gospodarstva Darko Horvat prije sjednice Vlade govorili su o Uljaniku. Marić je poručio kako će odluka o sudbini brodogradilišta biti politička, ali prvenstveno ekonomsko-financijska.

- S jedne strane imamo 3,1 milijardu kuna koju smo do sada platili na ime protestiranih jamstava, a kada tome pridoda sve što je u 25 godina plaćeno za brodograđevnu industriju, ovakvu kakvu imamo u smislu najvećih brodogradilišta, iznos se penje na 35 milijardi kuna. Postavljam pitanje i sebi i drugima, koji je značaj brodograđevne industrije - upitao je Marić.

Najavio je da će dio analize poslovanja Uljanika prezentirati u petak u Banskim dvorima, a većinu idući tjedan. No javnost će, kaže, o svemu biti pravovremeno obaviještena. Trenutno nije želio pričati o egzaktnim brojkama. No govorio je o državnim jamstvima. Krajem prošle godine iznos je bio 2,45 milijardi kuna, a nažalost ove se godine očekuje da će doći do daljnjeg povećanja.

- Prvo je bila brojka od 2,8 milijardi, a sada je 3,1 milijardu kuna. U tih 3,1 milijarde, od onih ukupnih 4,3 milijarde kuna je dio plaćenih kamata , što zateznih što redovnih. Prema našim ocjenama i očekivanjima taj iznos može porasti za još 300 do 500 milijuna kuna - rekao je Marić.

Ponovio je da je važno spasiti jamstva za izgradnju jaružara, koji je u visokoj fazi dovršenosti, i ako dođe do isporuke onda bi se taj iznos jamstva, u protuvrijednosti preko 900 milijuna kuna, anulirao.

Upitan što će odgovoriti premijeru Plenkoviću kada ga pita je li iznos koji je iskalkulirao previše da se ide u Debeljakov model restrukturiranja, odgovorio je da s premijerom ima konstantnu internu komunikaciju, a da će javnost na vrijeme sve saznati na vrijeme.

Ministar Horvat ustvrdio je da je "spin" teza o novih sedam milijardi kuna potrebnih za restrukturiranje Uljanika. Naveo je da od prvog dana tvrdi da je ukupni trošak restrukturiranja, uključujući ukupnu masu obveza države, oko sedam milijardi kuna, od čega je država već 3,1 milijardu kuna platila. Spin je tvrdi i da barata Debeljakovim brojkama. Podsjetio je da se prošlih mjesec dana iznosio da je "Debeljakova brojka" 1,4 milijarde eura, a "Horvatova" oko 900 milijuna eura.

- E, pa sad vi vjerodostojno pratite hoće li se 'Horvatova brojka' od 900 milijuna približavati 'Debeljakovoj' od 1,4 milijardi eura, ili će se Debeljakova brojka relevantnim nalazima spuštati prema brojci od 900 milijuna - poručio je Horvat.