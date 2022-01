Marija Selak Raspudić odgovara zašto rok od mjesec dana koji su uzeli za provjeravanje potpisa nije dug. To je tehnički postupak koji moramo proći i koji zahtijeva vrijeme, kao što su ga svi prolazili prije nas, rekla je. Iako ne otkriva koliko su našli nevažećih potpisa, uvjerava da će, kad se oni odbace, i dalje imati dovoljan broj potpisa za raspisivanje referenduma. I dok premijer optužuje nepoznate aktere za demontažu države i institucija salama taktikom, zastupnica Mosta kaže kako je on doista rijetko viđen antitalent za bilo kakav oblik metafore i javnog komuniciranja. Selak Raspudić kaže kako je tragikomično to što se u kolovozu Andrej Plenković hvalio kako će problem s Fondom solidarnosti lako riješiti jednim pozivom Ursuli von der Leyen. Ovim smo saznali koliko su doista veliki ta njegova europska moć i utjecaj, izjavila je.